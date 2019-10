Mandarin Oriental Bodrum es el mejor hotel de lujo del mundo: WLHA

View this post on Instagram

The place that you can't wait to go back to. Live in Mandarin Oriental, Bodrum style… #Stillsummerhere Geri dönmek için sabırsızlanacağınız bir yer hayal edin. Mandarin Oriental, Bodrum tarzı bir yaşam ❤ Call us now for more information about our special accommodation packages for our fascinating suites. Göz kamaştıran suitlerimize özel konaklama paketlerimiz hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. 💫 www.mandarinoriental.com.tr ✨ +90 (252) 311 18 88