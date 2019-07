Mandarina, el nuevo destino de ultra lujo en la Riviera Nayarit

La apertura de One & Only Rooms & Private Homes, programada para el verano de 2020, marcará el comienzo de un nuevo destino de ultra lujo en la Riviera Nayarit. Bajo el nombre de Mandarina, el proyecto también contempla la inauguración de Rosewood Resort & Spa en el 2022.

One & Only Mandarina se establece como un concepto excepcional en el continente americano. Además de espacios de hotel, incluye 55 residencias privadas. Diseñados por Rick Joy Architects, cada uno de sus alojamientos se encuentra inmerso en virginales escenarios naturales.

“Rick Joy es reconocido por lograr una verdadera comunión con la naturaleza a través de sus diseños. Su filosofía hace mucho sentido con nuestro proyecto: preservar el entorno al tiempo de proveer a los viajeros y residentes, vivencias invaluables”, comentó en exclusiva Ricardo Santa Cruz, Jefe de Desarrollo de Negocios para Mandarina de RLH Properties.

También detalló que One & Only Mandarina Private Homes operará como una extensión del hotel. De ahí que los residentes podrán acceder a los servicios que ofrece la marca: concierge, chefs privados, Spa, Kids Club de casi 7,900 m2, así como restaurantes exclusivos para adultos y otros de ambiente familiar. Ello, sin olvidar el privado y pintoresco Club de Playa One & Only Majahua.

Mandarina cuenta con una superficie total de 265 hectáreas y una gran diversidad de ecosistemas. Santa Cruz precisa que al sur se encuentra One & Only Mandarina en una extensión dotada de elevaciones y una densa vegetación selvática propicia para desarrollar numerosas rutas para ciclismo de montaña y senderismo.

Experiencias exclusivas

“El terreno llega a una planicie donde se ubicarán el centro ecuestre y el club de polo de clase mundial, estos -debido a su grado de especialización- aportarán a Mandarina un feeling muy distinto al de otros destinos”, destacó Santa Cruz. En Mandarina Polo & Equestrian Club los corredores de todas las edades y dientes grados de habilidad se reunirán para aprender, practicar o competir. “Con una arquitectura innovadora, se coordinará sin esfuerzo con la naturaleza circundante y las comodidades de Mandarina”.

En el flanco norte del centro ecuestre, en lo alto de otra zona montañosa, se levantará el Roswood Resort & Spa. Con vistas espectaculares al mar, este complejo contará también con residencias de estatus privilegiado.

“Hace 11 años, mis socios y yo comenzamos a visualizar un destino diferente en el Pacífico mexicano. Después de una intensa búsqueda encontramos este lugar que reúne todas las características que buscábamos. Se localiza a poco menos de una hora del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y estará sólo a media hora una vez que se concluya la carretera de cuota que viene de Guadalajara”, comentó. También mencionó que Mandarina se encuentra a escasos minutos de Sayulina y San Pancho.

Finalmente, agregó que RLH Properties cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y se especializa en la adquisición, desarrollo y administración de hoteles y resorts de alta gama. “Nuestra sólida experiencia en el ramo hizo posible sobrepasar los desafíos que conlleva un proyecto de estas dimensiones. Gracias a la confianza que tienen las marcas ancla, Mandarina se desarrolla con éxito”.

