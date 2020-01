Manuel García-Rulfo, el nuevo cómplice de Ryan Reynolds y Michael Bay

‘Escuadrón 6’ , una de las películas más costosas de Netflix tiene presencia mexicana. El actor jalisciense Manuel García-Rulfo hace gala de su talento en la cinta de acción del director Michael Bay donde comparte créditos con actores de talla internacional como Ryan Reynolds.

La carrera en el cine internacional del actor mexicano continúa en ascenso. Este proyecto lo catapulta a nuevos caminos en el mundo del streaming de la mano de Netflix con una súper producción que no escatimó en recursos para mostrar el mundo de acción al que el director Michael Bay nos tiene acostumbrados.

También puedes leer: ¿Cuánto le pagó Netflix a Ryan Reynolds por ‘Escuadrón 6’

A unos días de su estreno en la plataforma platicamos con el actor mexicano para conocer su experiencia dentro de esta película que a solo una semana de su estreno se ha convertido en la película de Netflix más vista en México.

Escenas de acción como nunca antes, entre explosiones, carros volando y persecuciones en lo alto de rascacielos, además de combates inimaginables, fueron retos a los que el actor se enfrentó para dar vida a su personaje. Acompáñanos a conocer su experiencia.

¿Cómo llega Manuel García-Rulfo a ‘Escuadrón 6’?

Me imagino que por las otras películas que he hecho. Michael me ha de haber visto y me mandó llamar por medio de la directora de casting. No hice casting, me mandaron el guión para que lo leyera y después me reuní con el director. En esa reunión hubo química, empezamos a hablar del personaje, de la visión que tenía y de cómo lo veía yo.

¿De qué manera te impactó el saber que participarías en esta cinta?

Me impacto el hecho de trabajar con Michael Bay. Quieras o no es un ícono del cine de acción, pero creo que hay pocos directores que han hecho lo que él en el género de acción. Cuando me invitan fue muy emocionante para mí ser parte de una película de Michael y trabajar junto a otros actores como Ryan Reynolds en una película grande con uno de los mayores presupuestos del cine.

¿Cómo te preparaste para realizar este papel que demandaba tantas escenas de acción?

Un mes antes de comenzar a grabar nos pusieron a todos los actores a entrenar. Nos enseñaron tácticas de guerra y manejo de armas durante ocho horas diarias, además de otras horas de ejercicio. En el caso de mi personaje yo me basé mucho en un sicario, en Pablo Escobar, aunque también la química con los demás actores, los vestuaristas y demás suma a tu personaje.

¿Cuál fue el reto más difícil de tu participación en ‘Escuadrón 6’?

Yo creo que la comedia. Nunca me he sentido muy cómodo haciendo comedia, era un reto para mí porque quieras o no los escritores son los que hicieron bloques de comedia, de drama. Mi personaje cargaba varios bloques de comedia y eso me daba nervio, pero fui muy arropado por Bryan Reynolds.

¿Qué tal fue trabajar junto a Ryan Reynolds?

Admiré la calidez humana que tiene; el cómo representó ser un líder para todos y cómo nos ayudó con el tema de la comedia, donde es un genio con su rapidez mental. Fue muy padre, yo lo disfruté mucho.

¿Qué aprendizaje te queda después de tu participación en esta película?

Muchos. Aprendí mucho de Michael, su manera particular de cómo trabaja. Es muy diferente a otros directores con los que he trabajado. Él es un poco caótico en el buen sentido de la palabra, nadie sabe lo que está pasando. Podríamos llegar con los diálogos aprendidos y ese día él pudo considerar que la escena va por otro lado y te la cambia totalmente. Lo que le aprendí mucho fue a confiar, a dejarme ir y siempre estar presente, ya que no siempre estás en control de algo.

Menciona algún momento divertido que hayas vivido dentro de las grabaciones

Todos fueron momentos divertidos. Todos nos llevamos súper bien, hubo una química que se representa dentro de la pantalla y fuera de ella también. Te haces una fraternidad, una familia; todos los fines nos íbamos a turistear en familia. Cuando grabamos en Florencia, Italia, me sorprendió ver la grabación de las escenas de acción, donde mucha gente local pensaba que íbamos a acabar con la ciudad, ya que se usaron muy pocos efectos especiales para las secuencias.

¿Qué crees que Netflix y el streaming representa para actores como tú?

Creo que todavía no entiendo el hecho de ser tan grande y que llegue a tantos países. A mí me dicen números y no me explico cómo lo está viendo tanta gente. Lo que representa para un actor, un creador o un cineasta es genial y padrísimo al poder llegar a tanta gente y que el producto llegue tan rápido.

El actor se encuentra feliz por el recibimiento que ha tenido la película, así como por los comentarios que ha recibido su participación. Afirma que espera que más gente la vea y se divierta con ella, al ser una cinta que está hecha para entretener con la visión de Michael Bay siendo Michael Bay.

Manuel García-Rulfo está estrechando un lazo fuerte de colaboración con Netflix. En estos momentos se encuentra en las grabaciones de otra película para la compañía de streaming de la cual pronto se conocerán detalles. Aún así, el actor quiere volver al país a colaborar con la nueva ola de directores de nuestro país que están retumbando en el gremio con grandes producciones.

No descartemos que su próxima colaboración sea para el cine mexicano.

Te puede interesar: Confirmado: Netflix cancelará estas series de forma definitiva



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí