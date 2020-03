Manuel Medrano, el cantautor colombiano a la conquista de México

La primera vez que Manuel Medrano tocó una guitarra, no imaginó que un instrumento hecho de madera estaba por cambiar el rumbo de su pasión por la música. En Bogotá, Colombia, se convertiría en una de las joyas musicales más jóvenes.

La apreciación musical de este artista se caracteriza por su auténtico timbre de voz barítono y un aprendizaje musical empírico, donde la armonización sonora y la creación de letras sólo necesitaron lápiz y papel, antes que educación especializada.

“Siento que la vida me premió con esta carrera. He tratado de ser muy respetuoso al momento de recibir este regalo y construirlo. Pienso que ser músico es una carrera hermosa, al tiempo muy exigente, y es lindo poder cubrir todos los campos que representa ser músico: no sólo dejarlo sobre el papel donde se escribe una canción, sino llevarlo al estudio de grabación, que la canción exista y sea una sola con el público”, responde en exclusiva para Forbes México.

Para Manuel Medrano, la consolidación de su carrera como cantautor atravesó primero un camino enfocado sólo a la creación de letras y acompañamientos, presentaciones en lugares públicos, y sobre todo, inspiración por amenizar la vida de las personas a través de su música.

Durante los primeros años de su carrera apareció una serie de retos por enfrentar: desde conducirse con seguridad en sí mismo, crear, desarrollar y evolucionar un estilo propio en la música, hasta equilibrar un vínculo honesto entre sus letras y su identidad.

México, una puerta abierta

En 2015, Manuel Medrano consiguió su primer álbum homónimo, a cargo de la productora Warner Music México. Este impulso dentro de la industria discográfica lo llevó a recibir dos Latin Grammy un año más tarde, en las categorías de Nuevo Artista y Álbum Cantautor.

“En este sentido, México me abrió las puertas al mundo por ser el primer país que me recibió en concierto además de Colombia, al brindarme a un público tan sólido que me inspira en la creación de mi música y que me acompaña en conciertos y plataformas”.

El valor artístico de su primer disco varía entre la sensibilidad de sus letras y los géneros que las acompañan. “[En la obra] hay algo de rock, swing, pop, un bolero que es una mezcla rarísima de géneros. Son totalmente diferentes, pero eso es como un trayecto, un camino que te lleva a la exploración de tus emociones a través de las letras y la sonoridad”, afirma.

Tradición y modernidad en cada nota

Para Manuel, es invaluable conectar con las emociones del mundo por medio de la música. En este sentido, el artista comparte junto a músicos y cantantes uno de los retos más sólidos de la industria: defender los ritmos colombianos tradicionales y posicionarlos frente al mundo.

“Lo que más aprecio de la música colombiana es su origen: de dónde viene, cómo fueron construidos los instrumentos para lograr determinadas sonoridades. También aprecio cómo nuestra música tiene efectos sobre las emociones de las personas, a través de ritmos muy alegres que florecen la alegría. Me parece mágico y fascinante”.

En palabras del artista, el origen de los ritmos colombianos le inspiran para escribir música que permita a las personas “conectar de corazón consigo mismas, aprenda a conocerse y sanar, a ser feliz a través de la música”.

Los artistas que inspiran al cantautor no son pocos. En primer lugar aparece el brasileño Chico Buarque, seguido por Gustavo Cerati, Carlos Vives, Héctor Lavor, Rubén Blades y Silvio Rodríguez. En la música de habla inglesa prefiere escuchar a Ed Sheeran, Justin Bieber, The Weeknd, Rihanna y Bob Marley.

La trayectoria de Manuel Medrano se caracteriza también por trabajar junto a personajes latinos importantes en el gremio, donde destacan Natalia Jiménez, Calle 13, Jarabe de Palo y Vanesa Martín.

En 2017, tras el fallecimiento del cantautor mexicano Juan Gabriel, las discográficas Babel Discos y Universal Music presentaron un álbum tributo que reúne algunas de las voces latinas más jóvenes. La interpretación de ‘Costumbres’ estuvo a cargo del barítono colombiano.

Este 2020, Manuel Medrano promete posicionarse en las listas de popularidad con su nuevo sencillo ‘Mi otra mitad’. Actualmente recibe poco más de 4.2 millones de oyentes mensuales en Spotify.

También te puede interesar: Spotify Awards 2020: Los ganadores de la noche

Síguenos en: