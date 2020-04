Mathame, las nuevas figuras del techno mundial presentan su playlist para disfrutar en aislamiento

Continuamos con esta serie de entrevistas a artistas del ámbito musical, y en especial con aquellos que nos hacen mover los pies, como lo es el dúo italiano de techno, minimal techno y techno melódico, conocido como Mathame.

Uno de los puntos principales de esta dupla, es que son hermanos y a diferencia de lo que las “hermandades musicales” han dejado en el inconsciente popular sobre la relación entre sus congéneres, lo de Mathame es una pareja de hermanos que se unieron para sumar, en todo.

Con la idea de dar a conocer no solo su música, sino también a los seres humanos detrás de ella, primero hay que mencionar que Mathame son artistas firmados por el sello Afterlife, que al día de hoy es como el santo grial del género que en su conjunto de subgéneros, lo conocemos como techno.

Pero Afterlife, fue solo el comienzo. Tiempo después de un release contundente en el sello de los Tale of Us, los Mathame firmaron con B1, subsidiaria de Sony, o sea que los muchachos hicieron pie en las grandes ligas, en el mainstream.

Por eso, más allá de contar sus aventuras musicales en tercera persona, preferimos levantar el teléfono y hablarles.

F: Miembros del dúo, nombre y edad.

Mathame: Matteo, 34 años, y Amedeo, 22 años. En realidad, somos hermanos.

F: ¿Definan un poco de su formación musical y como comenzaron con esto de la electrónica para clubs?

Matteo: Es una larga historia, ambos comenzamos en diferentes períodos, siendo nuestra brecha de edad bastante amplia. Por ejemplo, en mi caso comencé entre equipos viejos y vinilos dejados por la radio de nuestros padres, una pequeña emisora que estaba muy activa en los años 80’s en el norte de Italia. Comencé con un tocadiscos y un sampler, produciendo hip hop para bandas locales, siempre tratando de mejorar y aprender, mientras estudiaba los rudimentos de la composición y el piano, de los cuales había tomado lecciones a lo largo de los años.

Amedeo: Nací justo cuando Matteo comenzó a producir sus primeras cosas, y crecí mientras grababa mucho en casa, con sus amigos. Siempre miraba lo que hacía con ojos curiosos, a pesar de que no sentía ningún tipo de atracción hacia la música en esa época. De todos modos, estudié violín y clarinete durante algunos años, pero la competencia con esos instrumentos y lograr algo con ellos fue demasiada y muy frustrante por muchas razones… Digamos que mi impacto con la música electrónica fue bastante violento, ya sabes: Matteo me presentó a Tangerine Dream y a Alva Noto, además de Autechre y Aphex Twin solo por nombrar algunos, y eso cuando solo tenía 10 u 11 años. Como puede ver, todavía estoy pagando por ello (risas).

F: Con un nombre que parece procedente de un filme de Almodóvar, no puedo dejar de preguntar ¿Por qué Mathame?

Amedeo: Porque Mathame era el nombre más simple y sincero que podíamos elegir. Matteo + Amedeo.

Matteo: La conexión es la H, una letra que “conecta”, una especie de puente figurativo. Curiosamente, también es una letra que siempre nos ha estado siguiendo, tanto antes como durante nuestro viaje actual. Dato curioso: nuestro concierto de Cercle en México -con opening del dúo argentino-mexicano Øostil-, tuvo lugar en un helipuerto, cuyo centro estaba marcado con una hermosa H, obviamente.

F: Intenten sentirse libres conservando el detalle para responder esta pregunta: ¿Cuál fue para ustedes la clave del sonido que hizo que Mathame alcanece Afterlife y luego el sello de Wolfgang Boss, B1? ¿qué piensan sobre qué lo hizo ser diferentes de otros artistas techno o techno melódicos?

Mathame: En nuestra opinión, la clave es la honestidad. Esto puede parecer “desapegado” como respuesta, en comparación con preguntas más específicas. A menudo creo que muchos productores y expertos creen erróneamente que la técnica es clave para su “sonido”. Me enorgullece llamarme entusiasta de la técnica, pero lo que realmente hace la técnica es que su sonido resida en otro lado. En realidad, es dentro de todo el proceso donde involucras la técnica, donde la moldeas mientras te mantienes lo más honesto posible con respecto a las elecciones que haces a lo largo del proceso. Hacer música no tiene mucho que ver con la planificación, sino más con el proceso. Al principio, lo más probable es que las ideas no sean tan claras, ya que se desarrollan y se desarrollan gradualmente, pero es esencial preguntarse siempre “por qué” hacemos una determinada elección durante el proceso. La “cadena” de estos porqués da forma a la clave. Cuanto más consistente seas contigo mismo, con las reglas que te has dado, con el horizonte que tienes ante tus ojos, más clara será esta clave. Bueno, somos fundamentalistas de este enfoque. Cada tipo de elección es cuidadosamente considerada, y créanme cuando les digo que nadie nos escuchará responder preguntas como “por qué hiciste esto o aquello” con “porque … es hermoso u … otros lo hacen”. Suena simple, pero no lo es.

F: ¿Por qué es realmente tan complicado hacer que la música instrumental de baile sea interesante como la suya (obviamente hablando de canciones que no tienen voz, como el EP Afterlife), ¿crees que las canciones con vocales hacen la diferencia?

Mathame: Nuestro enfoque sobre incluir vocales es muy clásico, significa que consideramos la voz como un instrumento más de la orquesta con características únicas dinámicas, tonales y acústicas, que deben agregarse a otras dos habilidades increíbles: 1) ser un imán muy poderoso para el cerebro de cada oyente y 2) poder transmitir un mensaje que va más allá de la música, pero que se ajusta a un contexto más lingüístico, que colorea todo el resto de un tono particular. Es como trabajar con una luz que calienta todo y tiene superpoderes. Entonces, de cierta manera, sí, la voz es una herramienta muy poderosa que necesita ser controlada cuidadosamente, un poco domesticada para que no cubra o sombree todo lo demás; debe usarse de una manera que no choque con su contexto o, si eso no es posible, transformarlo (toma a Burial como artista, por ejemplo).

F: ¿Mathame está influenciado por? (artistas, sonidos, cualquier cosa)

Matteo: Nuestras influencias son muchas y provienen de muchos campos diferentes: como la pintura clásica, los pintores belgas, Dalí, De Chirico y el abstraccionismo de principios de los años 20, así como el arte contemporáneo. De la literatura llamaría a Borges y los poètes maudits (N. de R. los poetas malditos, entre otros, Baudelaire y Rimbaud), por supuesto, también mucho cine de arte y pop, así como animé y los dibujos animados. Miramos con ansias todo lo que suena épico, maravilloso y tiene una especie de encanto soñador. Seguramente las bandas sonoras representan un hito para nuestro sonido y nuestro enfoque de la composición.

Amedeo: Tampoco nos olvidemos de la electrónica, por ejemplo, los años dorados del Hip Hop y el sello Warp. Igual, la música contemporánea, incluso el pop. No creemos en la distinción underground/mainstream.

Matteo: También la música del futuro, incluso la música de baile, que será cada vez más amplia y sin fronteras.

F: Siendo oriundos de Italia, por favor cuenten cómo el Covid-19 afectó su vida y su agenda de conciertos? ¿Están en cuarentena?

Matteo: Vivimos en Bérgamo, que lamentablemente alcanzó el triste récord de ser la provincia más afectada de Italia. Estamos pasando por un momento difícil, ya sabes. Cada día tienes que reorganizar tus prioridades, reprogramar eventos para todo el año: no es fácil. No solo desde un punto de vista estructural, sino también desde una perspectiva emocional. Te ves atrapado y la incertidumbre y el miedo comienzan a aparecer en tus pensamientos. Pero puedo decir que ya hemos pasado por muchos momentos difíciles en nuestras vidas, juntos. Entonces, el imperativo es ser resistente. Te daré algunas noticias: ya al comienzo de esta cuarentena, comenzamos a trabajar en un proyecto grande y nuevo, en respuesta a esta terrible situación, y todos ustedes podrán verlo en las próximas semanas.

Amedeo: Todavía estamos en cuarentena en Bérgamo. Incluso antes del cierre de todo, decidimos quedarnos en nuestra ciudad natal porque creíamos que nuestra comunidad nos necesitaba de cierta manera, y queríamos estar cerca de nuestros seres queridos y en nuestro estudio. Estamos trabajando en mucha música nueva y en este emocionante proyecto que Matteo mencionó. Estamos supercargados a pesar de las adversidades que todos enfrentamos ahora. Quedarse en casa es la única forma de salir temprano y en el mejor de los casos: todo está en nuestras manos. En este momento, nuestra última canción “Never Give Up” (Nunca te rindas) fue lanzada en el prestigioso sello B1, y no podríamos estar más entusiasmados ya que es una canción que ahora ha adquirido un significado aún más profundo, algo necesario y urgente. Recibimos cientos y cientos de videos de nuestros fanáticos tocando Never Give Up desde los balcones de sus hogares, desde México hasta Australia, desde Japón hasta Estados Unidos … fue algo único, que nos conmovió: así que los recolectamos en nuestra cuenta de Instagram, si quieren verlos.

Matteo: Estos tiempos de aislamiento son interesantes porque pueden hacerte reconectar con tu yo interior, es muy fácil enfocarte ahora que no hay distracciones, citas, viajes y todo lo relacionado con la rutina diaria que existía antes. Entonces sí, podemos decir eso por nosotros. Es una forma de trabajar en algo importante también a largo plazo, investigar, expandir nuestro mundo musical y no musical. Es un momento muy creativo, en realidad, y creo que después de un año de gira sin parar lo necesitábamos en cierto sentido. De hecho, experimenté lo que he creído firmemente en toda mi vida y ahora puedo decirlo más fuerte que nunca: la creatividad prospera en la oscuridad.

F: ¿Algo que quieran agregar para finalizar?

Matteo: Queremos agradecer a todos los lectores y fanáticos que están muy cerca de nosotros en este momento, ¡nos pondremos en contacto con ustedes pronto con algo grande! Never give up world! (Nunca te rindas mundo!)

A continuación la playlist de Mathame para disfrutar en casa en este tiempo de aislamiento.