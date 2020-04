El polémico lanzamiento de la serie del exbasquetbolista Michael Jordan, The Last Dance, ha hecho revivir el interés por la famosa estrella de la NBA. Motivado por esto, eBay acaba de lanzar una selección especial con lo mejor de este famoso deportista cuyo nombre se ha vuelto una marca.

Fue en la década de los 90 cuando Jordan alcanzó su máximo nivel de popularidad en la duela, esto terminaría por convertirlo en una leyenda que ha sido revivida a través de esta serie enfocada en la carrera del jugador y su legado con los Chicago Bulls.

Apelando a la nostalgia y a los fans, eBay cuenta con una selección especial de artículos como jerseys, sneakers y tesoros para coleccionista que podrás encontrar a través de su sitio web.

El clásico jersey 23 de los Chicago Bulls (autografiado)

El inolvidable jersey del Tune Squad de Space Jam

El jersey de los Barons de Birmingham, equipo de béisbol del que formó parte Michael Jordan

El irrepetible 23 de los Bulls de Chicago no sólo hizo historia en el deporte, también tuvo una fuerte influencia en el marketing, en donde su nombre terminó por convertirse en una marca deportiva. Prueba de esto son los sneakers en la carrera de Michael Jordan, muestra de ello fueron los los icónicos Air Jordan1 (Red, Black and White) 1985, los cuáles aparecen al inicio de “The Last Dance”.

A través de este marketplace también es posible encontrar algunos de los tenis que han sido los más vendidos: como los Air Jordan 1, 3, 11, 5 y 4.

Mientras que los fanáticos de la marca también han desembolsado más de 2 mil dólares en eBay por algunos de los modelos más costosos como los: Air Jordan Off White Chicago, o los Deadstock Off White Nike Air Jordan 1, por mencionar sólo un par de ellos.

Parece que la pasión por la superestrella del básquetbol está de regreso, y puedes revivirla a través de una gran variedad artículos coleccionables que puedes encontrar a través del ecommerce.

