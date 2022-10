SIAR México 2022: Todo listo para el evento más emblemático de la alta relojería

Este 2022 Salón Internacional de Alta Relojería (SIAR) México, el evento que marca la tendencia en el sector de la alta relojería, celebra su 16ª edición y se encuentra listo para contar con la participación de más de 50 firmas líderes de la industria relojera.

Algunas de las casas relojeras participantes forman parte de las manufacturas históricas más apasionantes e incluso de las más vanguardistas de la actualidad, que ofrecerá a los visitantes piezas únicas y accesorios de la más alta calidad.

Uno de los objetivos de SIAR México es promover el mercado local y que la asistencia no depende de factores externos como el turismo.

Carlos Alonso, director general del SIAR, explicó que “el Salón es un reflejo fiel del ecosistema relojero después de la pandemia. Todas las tendencias que ocurren en el sector a nivel global están plasmadas aquí”.

Foto: especial/SIAR

El SIAR contará con la presencia de Grupo Richemont (Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Roger Dubuis) y Grupo LVMH (Bulgari, Hublot, Zenith), con sus firmas que apuestan por los valores eternos de la relojería, pero que también se adaptan a las transformaciones del mercado para rejuvenecer su estilo y su oferta.

Además, más del 50% de las marcas que acudirán al SIAR son independientes.

Asimismo, este año debutarán casas como Backes & Strauss e IPF Watches; además de que regresan la firma de origen cubano Cuervo y Sobrinos, y Seven Friday.

Por si fuera poco, en el SIAR será el lanzamiento en México de Grand Seiko, la firma japonesa que goza de un enorme prestigio a nivel global por su filosofía relojera y que sabe combinar la tecnología de punta con un diseño de tintes poéticos.

Otra primicia de esta edición será el primer pop up de joyería en los 16 años del evento, con cuatro casas independientes exquisitas: Damiani, Messika, Roberto Coin y Vhernier.

“El que haya una gran cantidad de marcas emergentes va muy de la mano con una mayor presencia de jóvenes en el SIAR. Lo vimos en el SIAR Summer Experience de junio pasado: los jóvenes se están dando cuenta de que la relojería es algo muy cool, se trate de piezas nuevas, vintage o de segunda mano, y que también puede ser un buen negocio. Las marcas ven este gran potencial y les produce una sensación muy positiva ver gente joven en el Salón”, afirmó Carlos Alonso, director general del SIAR.

Otra tendencia que se verá en el SIAR son los relojes dedicados a México, como las piezas exclusivas con inspiración y motivos mexicanos que presentarán en Arnold & Son, Bulgari y Jacob & Co.

Foto: especial/SIAR

Además, la concept store Jumboon dará a conocer la primera edición limitada para México de Louis Erard, hecha en colaboración con Alain Silberstein, el famoso diseñador que ha desarrollado un estilo único y lúdico que combina formas geométricas con colores llamativos.

A esta tendencias se suma Hublot, quien en este año de la Copa Mundial de la FIFA lanzará su nuevo reloj para la selección de México, de la que es cronometrador oficial, así como su reloj conectado en honor de Qatar 2022.

En cuanto a oferta de relojes vintage, donde no solo habrá compra, sino también venta de relojes de lujo de segunda mano, participarán: Timeless by Peyrelongue y The Watch Lab.

El SIAR es un evento al que se puede acceder solo por invitación y estará abierto del martes 18 al jueves 20 de octubre de 2022 de las 11 am a las 8 pm en The St. Regis México City.

