Apps para ver cómo luce un cambio de look

Los cambios de look siempre nos hacen sentir [email protected], como nuevas personas, listas o listos para presumir al mundo que hemos cambiado y que nos sentimos empoderados, pero a veces por mucho que deseemos un nuevo color, corte de cabello o permanentes estos simplemente no van con nuestro estilo. Para ello te recomendamos estas apps que te ayudarán a saber si realmente un look te queda o no.

Cambio de look con COLOR MATCH

Esta app te permitirá probar, de manera virtual, diferentes colores de cabello en tiempo real. Podrás ver un antes y el después de “aplicar” el tono en tu caballera, además de te muestra la gama de colores que ofrece Nutrisse de Garnier, para saber cuál te queda mejor.

YouCam Makeup

En esta app no solo podrás experimentar con distintos colores en tu cabello, también podrás probar nuevas tendencias en maquillaje e incluso cambiar el color de tus ojos por si contemplas que tu cambio de look también cuente con unos pupilentes o algunos retoques faciales.

Foto: Daniel Sampaio/Unsplash

MakeupPlus

Con esta app podrás descubrir cuál es el cambio de look ideal para renovarte ya que podrás modificar desde el maquillaje, el color de tu cabello, pestañas y cejas.

Además, cuenta con una boutique donde podrás adquirir productos de marcas como Maybelline, Lunatick o L’OREAL que, tras probarlas en la app, te hayan convencido.

Combyne – creación de outfits

Si quieres ir más lejos del cambio de color y maquillaje, Combyne te ayudará a crear outfits perfectos con las últimas tendencias de la moda.

Podrás descubrir nuevos artículos y atuendos entre cientos de marcas y tiendas en línea, gracias a su vestidor virtual personal, donde recibirás consejos de moda e incluso podrás ganar algún artículo en tendencia.

Además, cuenta con una versión de chat donde podrás compartir tu outfit, recibir retroalimentación y también comentar los looks de otros usuarios de la app.

Hairstyles

Si eres de [email protected] que quiere experimentar con nuevos peinados, pero no lo haces porque no sabes si te irá bien, esta app será una buena aliada para cambiar de look, ya que te permite modificar tu peinado o incluso cambiar toda tu cabellera.

Funciona mediante pegatinas de cabello corto, largo o medio; lacio o rizado; peinados clásicos o vintage, incluso podrás añadir accesorios como gafas de sol, sombreros, collares o pendientes.

