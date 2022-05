¿Cambio de imagen? ‘Beachy Hair’: La tendencia que entrega destellos de luz a tu cabello

Hija de la emblemática estilista Silvia Galván, la diseñadora de imagen Jessica Galván, quien ha estado a cargo de la arquitectura de color, corte y diseño de celebridades como: Victoria Beckham, David Beckham, Gordon Ramsay, Simon Cowell, entre otros, compartía en entrevista para Forbes Life algunos tips que no te puedes perder si piensas en un cambio de imagen.

Además te contamos los detalles de su última técnica de belleza ‘Beachy Hair’, ideal para darle vida a tu imagen y entregarle destellos de luz.

¿Qué se toma en cuenta para un cambio de imagen exitoso?

Jessica Galván. Foto: Aura Abrego.

Con una fuerte inspiración y tomado cuenta las últimas tendencias y aprendizaje que datan de sus más de 20 años viviendo en EUA, Galván a la hora de determinar un nuevo estilo nos comparte es importante contemplar más de un solo factor al momento de pensar en un cambio de imagen: “No solo es cambiar por cambiar de imagen, siempre hay que saber qué tan dispuesta esta esa persona a seguir con el mantenimiento de esa imagen, si tiene tiempo y si está interesada en invertir en algo así, porque finalmente es un tratamiento que no es de una sola vez”.

1. Calidad del cabello

“Es importante observar la calidad del cabello, si la calidad es sana podemos hacer muchas cosas con el color, si la calidad del cabello es delicada, mi consejo es que tenemos que trabajar en recuperar la vida del cabello. Es importante nutrirlo, darle tratamientos y en 2 meses se puede evaluar si el cabello puede tener un cambio de color”, comparte Galván.

2. Forma de la cara y color de piel

Hay que observar el tipo de cara y el color de la piel para ver qué le queda a la persona en cuestión. “Me importa mucho lo que a la gente le guste, siempre les digo, enséñame algo que hayas visto, que te guste y te llame la atención. Cuando la persona lo saca y me lo muestra le digo si se puede o no se puede, si le queda o no le queda”, destaca puntualmente Galván.

Beachy Hair

Ante la intervención de cualquier técnica dirigida al diseño del corte y arquitectura del color, Galván apunta hay que considerar un tercer aspecto que se sume a los antes mencionados: “Es importante conocer el estilo de vida de las personas: No le voy a hacer una decoloración a una persona que me dice que hace natación todos los días, es importante involucrarse con tu cliente y conocer más acerca de su estilo de vida”.

‘Beachy Hair’ es la creada, desarrollada y ejecutada exclusiva técnica de diseño y arquitectura de Jessica Galván. Esta consiste en la creación de destellos de luz en el cabello: “son besos de sol”, indica Galván, mientras agrega que “no son rayos comunes y corrientes, porque a los rayos sí se les nota la raíz. Este es un diseño muy difuminado y no se ve mal en ningún momento. Es ideal para aquellos que quieran verse más jóvenes y brillantes, además de que es un tratamiento de bajo mantenimiento”. View this post on Instagram A post shared by Jessica Galván (@jessicagalvan_)

Esta técnica es la que Galván pone en práctica con celebridades como Camila Sodi y Belinda. Uno de los atributos de la técnica es que el cabello crece y no se ve como tal un crecimiento: “Sigue viva la profundidad de su color base, pero afuera hay mucha luz”, indica Jessica Galván. View this post on Instagram A post shared by ROXY (@roxy)

¿Para quién es Beachy Hair?

“Es para todos, mujeres y hombres con cabello largo que quieran tener estos destellos de luz”. ‘Beachy Hair’ es una técnica que debes darle mantenimiento cada 5 o 6 meses: “Si no quieres o puedes venir a los 6 meses, se te sigue viendo bien. Puede pasar un año y se va a seguir viendo bien porque se ve difuminado, de oscuro a claro. Lo padre es que cuando se retoca vuelve la iluminación al rostro. Es una técnica muy orgánica”, finaliza Galván, mientras apunta que es un diseño que nos ayuda a vernos más jóvenes y vívidos porque se administra la esencia de la base natural al mismo tiempo que se destacan los contrastes.

