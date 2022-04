Boda de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham: entre el glamour y las firmas de diseñador

Una de las bodas más esperadas del año sucedió el día de ayer en la exclusiva finca del multimillonario Nelson Peltz, en Palm Beach, Florida. Ese fue el lugar elegido para que Brooklyn Beckham, primogénito de David y Victoria Beckham, contrajera matrimonio con la actriz y modelo Nicola Peltz, de 27 años de edad.

En una gran ceremonia –la cual estuvo marcada por el secretismo, pues la exclusiva fue otorgada a la edición británica de Vogue– los novios y sus famosos padres eligieron a renombradas casas de moda, las cuales confeccionaron los atuendos que vistieron este día especial.

Por supuesto, las miradas las acaparó la novia quien luego de casi un año de conversaciones con Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, consiguieron dar forma al vestido que usaría para esa gran ocasión.

Este destaca por una silueta ceñida al cuerpo de líneas simples, escote cuadrado y hombros descubiertos, en donde el protagonismo lo tiene una gran cola. Esto fue acompañado por un velo bordado de estilo clásico y guantes largos igualmente bordados.

“Mi hermosa esposa”, escribió Brooklyn Beckham en su cuenta de Instagram, junto a la imagen de Nicola Peltz, luciendo el vestido blanco. View this post on Instagram A post shared by @brooklynpeltzbeckham

No pasó inadvertido que la actriz y modelo también le dio gran importancia al peinado que utilizaría en su boda. El mismo estuvo inspirado en el estilo que usaba Claudia Schiffer en los años 90, con media parte de cabello recogido arriba y suelto abajo.

Por su parte, el hijo de los Beckham, de 23 años de edad, siguió el estilo clásico de la pareja. Para ello escogió vestir un frac de lana en color negro de dos piezas con solapas en pico, diseñado por Kim Jones para Dior. Lo complementó con una cadena plateada cruzada a modo de cierre. View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Como los papás del novio siempre han destacado entre los mejores vestidos, durante este enlace matrimonial no pudo ser distinto. Para ello, Victoria Beckham deslumbró a los invitados con un vestido largo de estilo lencero, satinado en un tono plateado, cuyo diseñador aún se desconoce quién fue.

También te puede interesar: Estas son las marcas de lujo preferidas de Will Smith

En tanto, el ahora suegro de Nicola Peltz, David Beckham, vistió un esmoquin en color negro, también diseñado por Kim Jones, al igual que el resto de los smóquines que usaron sus otros hijos para esta gran boda.

