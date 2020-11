A través de una colaboración entre Disney y Adidas Original se creó la colección de sneakers ‘Star Wars: The Mandalorian’. La llegada a México de Disney+ se hará realidad este 17 de noviembre. Con ello, también se realizará el estreno de la serie que mayor fama le ha dado a esta plataforma de streaming.

Para reforzar aún más estos lanzamientos —que tienen la expectativa de convertirse en un éxito inmediato en México, tal como ha sucedido con otros países— la marca deportiva trae al país esta exclusiva colección de tenis.

Con ello no sólo se rendirá homenaje a ‘Star Wars: The Mandalorian’, sino también a algunos de los mejores momentos de la primera temporada de esta serie, que está llamada a convertirse en un verdadero clásico que trascienda el tiempo; en buena parte, gracias a un pequeño niño con orejas puntiagudas que se ha ganado el corazón de los espectadores.

Las novedosas siluetas que forman parte de esta propuesta, se basan en algunos de los modelos icónicos de adidas Original como: Top Ten Hi, Nizza Platform, NMD, Superstar, Gazelle y ZX 2K Boost. Éstas sufrieron una reinterpretación en su diseño para intervenirlas con novedosos colores que recuerda a los personales de la serie: The Child (mejor conocido como Baby Yoda), Mando, The Armorer y Darksaber.

Así los ZX 2K Boost, por ejemplo, recuerdan al enfrentamiento entre Mando y Mudhorn, que es cuando The Child usa la Fuerza por primera vez; para ello, los sneakers poseen una combinación de tonos marrón y verde menta.

Por su parte, los Superstar están diseñados por completo con el mismo tono verde, en una clara referencia al personaje más icónico de este título de Disney. Mientras que los Gazelle Darksabe, en color negro y las tres bandas modificadas con un material brillante, simbolizan la escena final de la primera temporada, que aún tiene en vilo a quienes ya tuvieron la oportunidad de disfrutar esta serie.

La marca deportiva ha dicho que los sneakers de Star Wars: The Mandalorian estarán disponibles en México en distintos momentos de noviembre empezando este día 2: sólo podrán adquirirlos los miembros de Creator Club a través de adidas app.

