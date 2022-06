Día del Padre 2022: 5 regalos para sorprender a papá

El Día del Padre está muy cerca y pensar en el regalo ideal nunca es tan sencillo como parece. Aunque existen muchas opciones, se requiere de mucha dedicación para tomar la decisión correcta, pero, para agilizar esta tarea, aquí obtendrás una guía de regalos, en donde seguro encontrarás las mejores ideas.

5 obsequios que puedes darle a Papá

Joyería Masculina

Lorena Pestana ofrece una colección de joyería mitológica, inspirada en las civilizaciones prehispánicas, que se conforman de animales, colmillos, flechas y diferentes figuras tribales, en presentación de collares, anillos y dijes, de oro y plata. Estas piezas le servirán a papá para complementar su outfit de una manera única.

Perfumes

Los perfumes se posicionan como uno de los regalos favoritos para el Día del Padre, no solo por su versatilidad de aromas, sino también por la gran variedad de marcas que existen. Además, en este caso, es muy sencillo encontrar una opción que responda a la personalidad de papá y a las preferencias que tenga por ciertas fragancias. View this post on Instagram A post shared by Dior Beauty Official (@diorbeauty)

Bebidas

Las bebidas también son otra opción a considerar, porque pueden acompañarse de una comida en familia, para disfrutar de un momento inolvidable. En este caso, puedes elegir entre un Champagne Armand de Brignac, que se caracteriza por su aroma a durazno, albaricoque y frutos del bosque combinados con aromas cítricos y un Cognac Rémy Martin VSOP, una bebida que reúne poderosas aromas que pueden disfrutarse en las rocas o en diferentes cócteles.

¡Descubre más!

5 restaurantes donde encontrarás un sublime maridaje para el Día del Padre

5 destilados de lujo para regalar el Día del Padre

Corbatas

Las corbatas también son uno de los tantos regalos que se le pueden dar a papá en su día, debido a que este complemento tiene la capacidad de resaltar el outfit y de reforzar la personalidad de quien las porta. Además, podrás elegir entre diferentes opciones, tales como: corbatas estampadas de la marca Salvatore Ferragamo, corbatas de estampados Chain Pinstripe de la firma Versace o corbatas con pequeños bordados como los que ofrece Gucci, así como corbatas de lazo. View this post on Instagram A post shared by @gucci

Gadgets

Para cuidar y consentir a papá, la tecnología será tu mejor aliado este día del Padre. En Apple, Fitbit y Oura encontrarás dispositivos, como smart watch y anillos, que son capaces de monitorear algunos signos de salud. También puedes elegir una bocina inteligente para que papá disfrute sus canciones y obtenga una asistente virtual, entre las mejores opciones están Siri, Alexa o Google.

Ahora que ya sabes qué regalar este Día del Padre, planea la reunión familiar y elige el menú favorito de papá, ¡No olvides disfrutar el momento!

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter