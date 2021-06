Hermès revela colección de bolsos Birkin hechos con vegetales

En su cuenta oficial de Instagram, Hermès ha revelado una sorprendente serie de bolsos Birkin hechos de vegetales reales, a cargo del artista gráfico Ben Denzer.

A través de su web, la tradicional marca marroquinera publicó tres tipos de bolsos que reinterpretan al icónico Birkin a través de creativos arreglos de espárragos, repollo, manzanas e incluso, pepinos.

Las verduras fueron cortadas en rodajas y los tallos doblados para formar asas, sin que nada se desperdiciara, incluidos los candados Birkin de piel vegetal y las etiquetas de las bolsas de verduras, a través de rodajas finas.

Hermès publicó en Instagram las tres bolsas por separado, acompañadas de una leyenda que decía “las bolsas clásicas de Hermès inspiran arte lo suficientemente bueno para comer”.

Birkin Bags de vegetales, como nunca antes

A través de su cuenta, el artista, dio a conocer el proceso de producción de las bolsas de verduras junto con algunas tomas de frutas, como un plátano y un Birkin de manzana que fue excluido de la producción final.

Por supuesto, estos bolsos nunca estarán a la venta, ya que se marchitarían y se pudrirían antes de llegar a cualquier tienda, incluso con todos los productos químicos del mundo.

Foto Ben Denzer.

Foto Ben Denzer.

Foto Ben Denzer.

Foto Ben Denzer.

Foto Ben Denzer.

Pese a que resulta extraño y hasta algo decepcionante usar comestibles como bolso, la idea es sumamente creativa y nos roba un aplauso a Denzer.

Para conocer algo del artista

Pese a que resulta extraño y hasta algo decepcionante usar la comida como objeto, la idea es sumamente creativa y nos roba un aplauso.

Sobre el artista estadounidense, de 29 años, hay que decir que es egresado de Princeton en 2015, graduado en arquitectura y certificado en artes visuales y no es la primera vez que sorprende con esta clase de trabajos.

Además de los bolsos Birkin de vegetales, Denzer posee numerosos premios, entre ellos ser parte del libro de las Most Memorable Illustrations of 2020, publicado por el New York Times este año.

Asimismo, es autor de la serie Ice Cream Books, donde amalgama magistralmente libros y helados, creando paisajes de singular belleza, ya sea si usted es asiduo lector o bien se rinde ante el postre más frío.

Vale decir que Denzer fue certificado por su excelencia tipográfica por Type Directors Club, en los años 2017, 2018 y 2019, y además se desempeña como profesor en la escuela de artes visuales de Nueva York y en la Parsons School of Design.

