VIDEO: El poder de la imagen para obtener éxito en la nueva normalidad

Comenzando con una definición acerca de lo qué es y representa la imagen que los seres humanos proyectan en la sociedad, Rebeca Macisse, Consultora de Imagen y Moda, compartía en el Foro Forbes Conecta Mujeres + Poderosas el pasado 28 de octubre, que ahora más que nunca el mundo de las percepciones se encuentra más latente que nunca.

Importancia de la imagen

Recordemos que la brújula interior que cualquier ser humano posee para conformar la percepción de alguien, es a través de los sentidos, observar, sentir, degustar, oler y escuchar, serán la vía mediante la cual se podrá conformar “una primera impresión, que puede llegar a ser la última”, frase que destaca Macisse para dar la importancia que merece el hecho de causar una positiva primera impresión, la primera imagen.

Foto: Josh Sobel/Unsplash.

“Así soy yo, me vale lo que los demás piensen de mí”, frase que comparte Rebecca para explicarnos que no se puede perder de vista lo que uno proyecta con su imagen, destaca que ese “demás”, puede llegar a ser tu futuro jefe, cliente, novio, etc.. Así es como impera el valor de la imagen que uno proyecta, la imagen sí importa, lo que se comunica visualmente sí merece atención.

¿Pero, cómo hacer que la imagen que proyectamos se conforme de manera positiva? Rebeca destaca que la ropa que se utiliza, los accesorios, el peinado y maquillaje, son algunas de las herramientas mediante las cuales el ser humano tiene la posibilidad de explotar y llegar a transmitir una imagen positiva, “finalmente se va a construir una imagen sobre uno, siempre será mejor controlarla y crearla positivamente”, apunta Macisse.

Hay que ser y luego parecer

Para conformar una primera buena imagen, primero hay que ser y luego parecer, comenta Macisse. Aquí es donde la parte de la moda interviene, lo que te va y no te va; estampados, colores, telas, etc..

Rebeca destaca que la manera en que una persona va a conformar su outfit a diario, dependerá de las actividades que se desarrollarán a lo largo del día, a quién voy a ver, qué voy a hacer. “Siempre hay que adaptar el outfit a los momentos”, agrega Macisse.

Lo que viene para el 2021

“La primera impresión se forma en menos de 10 segundos, en ese tiempo ya te formaste una idea de cómo es alguien, nada es casualidad”, apunta Rebeca, cuando aclara que “en nuestra apariencia todo tiene que tener una razón de ser”, elegir los zapatos; accesorios; colores y texturas, pero siempre destacando que más que el “verse bien”, uno se tiene que cuestionar qué quiere proyectar: autoridad, formalidad, accesibilidad.

Foto: Jacob Nizierski/Unsplash.

Como sabemos, actualmente el mundo vive una situación de contingencia sanitaria por el COVID – 19, por lo que muchos aún se encuentran desde casa trabajando, la sociedad comparte el estar en casa y salir lo menos posible.

Los pants seguirán a la orden del día, así como las sudaderas, que sin duda será la prenda del 2021, afirma Macisse. “El protagonismo para el 2021 marcará tendencia en la parte superior, mucho vuelo en los hombros, picos, encajes, colores neones, azules, brillantes”, destaca Macisse.

Foto: Christian Gertenbach/Unsplash.

Rebeca comparte que la paleta de colores en el mundo de la moda para 2021 irá cargada de colores alegres, ya que el mundo vive tiempos adversos y lo que necesita son tenores de alegría, y la moda lo sabe.

Acerca de la tendencia, se encontrarán propuestas más cómodas para estar en casa, para estar relajados. Serán colecciones más sport y casuales que sugieren más el uso de: mezclilla, playeras y t-shirts, incluso hay firmas de lujo que ya integran el uso de propuestas con batas y jeans, un look mood pijama trend.

Foto: Alexandra Gorn/Unsplash.

Para saber elegir las piezas que debes usar es importante saberse escuchar, es decir, ser honestos y ver si con las prendas que se escogen se siente uno a gusto, relajado, cómodo, ridículo, etc..

¿Qué comunica cada prenda?

La experta comenta que los colores oscuros comunican mayor autoridad y formalidad, mientras que los colores claros transmiten mayor empatía y accesibilidad.

Las telas lisas y ligeras comunican mayor autoridad y formalidad, las telas gruesas comunican accesibilidad.

Los colores lisos son más formales, mientras que los estampados son más accesibles.

Foto: Lauren Fleischmann/Unsplash.

No olvidemos que los seres humanos siempre proyectan lo que sienten de una u otra manera, y si no te sientes cómodo o relajado con lo que llevas puesto, el cuerpo lo hará saber, es aquí como el saberse a gusto con la imagen que proyectas, hará que transmitas mayor seguridad y logres el objetivo del outfit que elegiste.

