Los lentes de sol más trendy para este verano

Y2K, Color Block, Cat Eye y las montaduras metálicas son tan solo algunos de los estilos más trendy para este verano. Descubre qué tipo de lentes, colores y formas harán el match perfecto con tu outfit en esta temporada.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Y2K

La tendencia Y2K se mantiene con éxito entre las preferencias de la moda, es por eso que no puedes dejar de lado los throwback look que te permiten jugar con lo trendy y lo nostálgico de tus outfits. Puedes apostar por lentes chunky si buscas algo más fresco o por gafas transparentes con molduras metálicas si quieres looks más elegantes.

Cat Eye

Si te gusta lucir glamourosa tienes que probar el estilo Cat Eye, este no solo se ha mantenido a lo largo de distintas temporadas, también se ha reinventado con aspectos metálicos que seguro te encantarán. Encontrarás desde opciones excéntricas con pedrería y tonos neón, hasta versiones más elegantes para acentuar la feminidad.

Monturas extravagantes

Los diseños asimétricos, grandes y de distintas formas son lo de hoy. Además se volvieron protagonistas de diferentes pasarelas de la alta moda gracias a su relevancia. En este caso encontrarás opciones desde tamaños XL hasta estilos más finos, ambos serán imprescindibles ya que te ayudarán a protegerte contra los rayos del sol.

¡No te lo pierdas!

Verano 2022: Los cut-out, catsuit, brillos y fleco están de regreso

5 de los mejores spas en México para renovarte este verano

Colores

Los lentes de colores son ideales para el verano debido a que irradian vibras positivas. De acuerdo con los expertos de Sunglass Hut, estos accesorios lograrán que tu outfit destaque ya que van perfecto con cualquier estilo. Además te ayudarán a conseguir un look más fresco. Si te decides por ellos, te recomendamos apostar por tonos como: fucsia, verde, rojo, rosa o naranja.

Sport

Los lentes de silueta deportiva también son una tendencia imperdible para este verano ya que las formas gruesas y alargadas están de regreso. Además ofrecen un atuendo minimalista y sofisticado que es muy sencillo de llevar, debido a que puede combinarse con ciertos tipos de tenis y abrigos, para abrirse paso hacia el otoño.

Cuadrados

Los lentes cuadrados son lo más para este verano. Puedes llevarlos con monturas de metal, pasta o acetato, tanto en colores degradados como en tonos oscuros, ya que en ambos casos te ayudarán a obtener el look perfecto. La mejor noticia sobre estos accesorios es que van muy bien con cualquier tipo de rostro.

Clásicos

No tengas miedo de ponerte lentes redondos, estilo aviador y Wayfarer, estos complementarán tu outfit de una forma muy original. Recuerda que los clásicos son atemporales y que pueden salvarte en más de una ocasión. ¿Qué esperas para sumarlos a tu colección?

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter