El diseñador de joyas israelí, Isaac Levy, recibió una encomienda: crear el cubrebocas más caro del mundo. Un multimillonario chino, asentado en Estados Unidos, se acercó a la casa joyera Yvel con el objetivo de hacer un pedido muy especial en esta época de coronavirus.

El empresario quería una mascarilla que protegiera de la pandemia de COVID-19. Para ello, tenía tres exigencias: terminarla antes del 31 de diciembre de 2020, que tuviera el máximo nivel de proyección (N-99), y que fuera la más cara del mundo. Esta última petición —dijo Levi— es la más fácil de cumplir, durante una entrevista publicada en video en el sitio web de la joyería, hecha desde su taller en Israel.

El lujoso cubrebocas está elaborado con 250 gramos de oro puro de 18 kilates y tiene engarzados más de 3,600 diamantes naturales; con ello, alcanza un valor estimado de 1.5 millones de dólares.

