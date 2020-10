Esta marca española de ropa de alta costura llega a México

La plataforma española Invitadisima, creada por la emprendedora Pilar Nestar, llegó recientemente a México para ofrecer diseños de alta costura, originales y de diseñador, a las mujeres mexicanas que buscan una prenda especial para cualquier tipo de evento o celebración.

“Empezamos a notar que nuestra masa de seguidores en redes sociales y de visitas en la página web venía de México, y todas las semanas nos preguntaban si hacíamos envíos a México. El problema es que era muy caro hacer los envíos porque son vestidos de fiesta y tienen que ir con un seguro, etc., y fue así como decidimos llegar”, dijo Nestar en entrevista para Forbes Life.

Foto: Cortesía.

La fundadora estuvo trabajando en los estudios de mercado durante nueve meses para lanzar la marca en mayo; sin embargo, la pandemia del COVID-19 retrasó sus planes. A pesar de que es un momento complicado para todas las economías por la pandemia del coronavirus, no lo fue para Nestar.

“Yo creo que este negocio tiene más sentido que nunca, porque vivíamos de una manera que no era el correcto, sobre todo con la moda del fast fashion, y ahora todos miran hacia el modelo de negocio de Invitadisima —que está conformada por diseñadores emergentes, marcas pequeñitas, nuevos talentos, producciones limitadas—, y que les estamos dando voz”, explicó la egresada del ESIC Business and Marketing School en Marketing y Gestión Comercial.

Además, aseguró que siempre es un buen momento para celebrar cualquier evento: desde una cena para conmemorar un aniversario hasta un evento con pocas personas, ya que existen prendas para toda ocasión y para todos los presupuestos.

Foto: Cortesía.

Por ahora, el modelo de México será a través de ventas privadas de colecciones y diseñadores seleccionados que irán cambiando cada dos semanas a diferencia de la tienda en línea en España.

“Nuestra idea es hacer la otra cara de la moneda también; para nosotros, conocer el talento mexicano y español a través de estas ventas privadas”, apuntó la también profesora de 9 asignaturas relacionadas con marketing, emprendimiento y global mindset en ESIC Business and Marketing School.

Por otro lado, en la sección de best-sellers se podrán encontrar algunas piezas de alta costura que se pueden adquirir siempre, considerados como los “básicos de closet” de la invitada perfecta.

Foto: Cortesía.

Además de vestidos, enterizos, trajes sastre y monos de invitada, se pueden encontrar toda una serie de tocados, pamelas, diademas, bolsos joya, clutchs y joyería para dar tu. Ahora, comenzando también por incluir propuestas bridal.

Entre los diseñadores de Alta Costura se encuentran Elsa Barreto, Mordisco de Mujer, Lauren Lynn London, Gatsbylady London, Bombay Sunset, de la diseñadora e influencer india Nidhi Patel afincada en España, además de la producción de alta costura como Nuribel Couture, Devota y Lomba, Nita Suri y Auguro Sempre, quienes llegan por primera vez a México a través de esta novedosa plataforma web de alta costura.

El 90% de los productos de se fabrican en España, y algunos en Reino Unido, con certificación de telas eco-friendly con el fin de fomentar el talento local.

Crecer en medio de la tormenta

Uno de los planes de Pilar Nestar es crecer de 5,000 productos en la web a 10,000 a finales de año para tener más opciones. Sin embargo, está consciente que su negocio atraviesa por un momento difícil y lleno de incertidumbre por la pandemia del COVID -19.

“Nosotros duplicamos las ventas de un año a otro. Nos hubiera gustado un múltiplo de tres o cinco teniendo en cuenta que venimos a México, pero en estos momentos de incertidumbre sería ridículo pensar en un número porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a reaccionar el mercado por la situación en la que vivimos, por el tipo de venta, las medidas de los gobiernos: es complicado”, añadió.

Foto: Cortesía.

Aun así, la determinación y perseverancia de Nestar —de 35 años de edad—, se ha reflejado en los número de visitas que ha alcanzado la compañía en los dos años de operación al pasar de 100 visitas a la semana a 65,000 orgánicas por mes.

Nestar, también madre de un hijo de año y medio, ha mostrado ser un ejemplo para las personas que buscan cumplir sus sueños, pues después de trabajar 12 años como gerente de mercadotecnia para la editorial Penguin Random House en Londres, decidió dejar su carrera y trabajó para seguir sus sueño: crear su propia marca de moda Lauren Lynn London.

“En los primeros años me encantaba mi trabajo y era muy feliz, yo creo que lo hacía muy bien, puesto que estuve en varias ciudades, hasta que terminé en Londres. Pero al final estaba muy triste ,y vi que no era lo que necesitaba en ese momento y vi un concurso de emprendedores e inversionistas, y decidí postularme. Gané el premio del Virgin StartUp Accelerator en 2017 y eso me dio mucha visibilidad a nivel nacional, y también me acogieron los marketplaces de Estados Unidos de Alemania y de Francia”, puntualizó.

Ahora, gracias a las recomendaciones de boca en boca y un modelo de negocio que ha logrado romper las barreras fronterizas, se busca ofrecer un producto diferenciado de alta costura.

