Marilyn Monroe: Datos que desconocías sobre el vestido icónico

Marilyn Monroe no solo fue modelo, actriz y cantante, también se convirtió en un icono de la cultura pop y de la moda, debido a que muchos de sus atuendos trascendieron en la historia y son consideradas como piezas de colección, valuadas en millones de dólares, tal es el caso del vestido color nude que utilizó en 1962, el cual guarda algunos secretos.

Datos que no sabías sobre el icónico vestido de Marilyn Monroe

El momento

Marilyn Monroe usó por primer vez el vestido color nude en 1962, en Madison Square Garden, cuando cantó “Happy birthday, Mr. President” a John. F. Kennedy. La pieza se distingue por su color, el escote de la espalda, las transparencias que incluye y la joyería que posee. Este mismo, ganó su fama, debido a que fue el último atuendo que la modelo utilizó en público, ya que tres meses más tarde fue hallada sin vida en su hogar.

Un motivo de escándalo

Las características del vestido de Marilyn Monroe no fueron las protagonistas del escándalo en sí, sino que estas, en conjunto hicieron parecer que la actriz estaba desnuda, después de que la misma se quitara el abrigo blanco y subiera al escenario. Además, el escándalo cobró fuerza porque se dijo que la modelo utilizó el vestido sin ropa interior, debido a que este era muy ceñido a su cuerpo.

El diseñador

Esta pieza fue creada por el modista francés Jean-Louis Berthault, quien se basó en un boceto de Bob Mackie. Fue confeccionada con seda soufflé color nude y se le incluyeron 2 mil 500 piezas de pedrería que fueron incrustadas a mano. Aunque el vestido se diseñó exclusivamente para Marilyn Monroe, se especula que la pieza tuvo que ser cocida por detrás, por el mismo Jean-Louis, una vez que la cantante se lo puso.

El valor del vestido

En 1999 el vestido fue subastado por 1.2 millones de dólares, pero en 2016, el museo de Ripley’s Believe It or Not! lo compró por 4.8 millones de dólares, lo que lo convirtió en una de las piezas de colección de la cultura pop más caras. Pero, supuestamente, después de su aparición en la Met Gala 2022, el vestido de Marilyn Monroe está valorado en 10 millones de dólares.

Los daños que sufrió

El vestido icónico de la actriz Marilyn Monroe sufrió de ligeros desgarros y daños en la joyería que incluye, esto luego de que la modelo y empresaria Kim Kardashian utilizara la pieza para la Met Gala 2022 durante algunos minutos.

Esto, de acuerdo con un cuenta de Instagram conocida como “marilynmonroecollection” quien difundió algunas imágenes en donde se pueden apreciar los daños del vestido, ya que hace una comparativa entre el estado actual y el diseño original de Jean-Louis Berthault.

