La Semana de la Moda de Miami regresa y se estrena en metaverso

La Miami Fashion Week (MFW), la pasarela de moda más longeva de Miami, arrancó este martes su edición número 22, la primera tras dos años de ausencia y la más innovadora hasta ahora, pues marcará su entrada en el mundo de los NFT y el metaverso.

“Es algo muy innovador”, subrayó a Efe el español Secundino Velasco, presidente de la MFW, después de la presentación del programa, que incluye también, por supuesto, desfiles en el mundo físico, empezando por el de la marca italiana Missoni, que tendrá lugar el miércoles en el Palacio Vizcaya.

VIDEO: ‘Nikeland’, la firma deportiva se adelanta al metaverso en Roblox View this post on Instagram A post shared by Miami Fashion Week (@miamifashionweek)

Hasta el 5 de junio presentarán sus colecciones “resort” los diseñadores Benito Santos, Ángel Sánchez, Ágatha Ruiz de la Prada, René by RR y Naeem Khan en escenarios que incluyen no solo Vizcaya, un ecléctico palacio construido en 1916 y que fue la residencia del magnate James Deering, sino el Museo de Ciencia de Patricia y Phillip Frost y el museo de arte latinoamericano de Gary Nader.

La “sorpresa” de la inauguración oficial de MFW fue la presentación de L’Atelier, el primer club de miembros de NFT (Non Fungible Token) dedicado a la industria de la moda.

En L’Atelier, que abrirá sus puertas el 3 de junio, diseñadores, modelos, estilistas, fotógrafos y amantes de la moda tendrán acceso a un espacio donde podrán crear, innovar y construir una comunidad.

Se trata de un edificio en construcción instalado en Decentraland, en el metaverso, el mundo virtual en el que los humanos interactúan social y económicamente como avatares, a través de un soporte lógico en un ciberespacio.

MODELOS Y AVATARES

Decentraland es una plataforma de realidad virtual descentralizada 3D que consiste en 90.601 parcelas de tierra. La propiedad virtual en Decentraland son los NFT que se pueden comprar por medio de la criptomoneda Mana, que está basada en el blockchain (cadena de bloques) de Ethereum, una de las criptomonedas más importantes del mercado junto con Bitcóin. View this post on Instagram A post shared by Decentraland Foundation (@decentraland_foundation)

En L’Atelier van a tener lugar algunas de las actividades de la MFW, como un panel sobre moda y sostenibilidad el domingo, pero todavía es un espacio en construcción al que se irá dotando de contenidos paulatinamente, dijo Velasco a Efe.

A la presentación asistieron la alcaldesa condal de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y Francis Suárez, alcalde de Miami, una de las 34 ciudades del condado, además de algunos de los diseñadores que se presentan en esta pasarela como la española Ágatha Ruiz de la Prada y el venezolano Ángel Sánchez.

El actor español Antonio Banderas, presidente honorario de MFW, donde presentó su primera colección de moda para hombre en 2016, se excusó de no poder asistir a esta edición, debido a sus compromisos profesionales.

Desde Milán (Italia), Sergio Salerni, uno de los más prestigiosos directores de espectáculos de moda del mundo y jefe de Urban Productions, envió un video en el que saludó a MFW por sus 22 años y su regreso a la actividad tras dos años de ausencia por culpa de la pandemia.

Foto: EFE/Missoni

Otro de los asistentes fue el director y productor de cine y televisión Mark Steilen, quien anuncio el lanzamiento para el otoño de 2023 de una plataforma global OTT (contenidos por internet) llamada Fashionate.

EL ESPN DE LA MODA

Según contó durante la presentación, aspira a ser a la moda lo que el canal ESPN es a los deportes y no solo va a permitir ver desfiles y programas sobre el tema sino acceder a creadores desde la alta costura hasta los que hacen ropa a mano, además de poder comprar sus productos.

El alcalde de Miami subrayó que la ciudad quiere ser “un jugador global” en el mundo de la moda como lo es en del arte gracias a Art Basel y a museos como el de Gary Nader, con una impresionante colección de arte latinoamericano, en la que destaca por su cantidad las esculturas del maestro colombiano Fernando Botero.

En el Gary Nader Art Center, situado en el barrio de Wynwood, conocido por sus galerías de arte y un museo al aire libre de obras firmadas por primeras figuras del arte urbano, desfilará la colección de la española Ágatha Ruiz de la Prada. View this post on Instagram A post shared by BENITO SANTOS (@benitosantosoficial)

También las del mexicano Benito Santos, el venezolano Ángel Sánchez y el cubano radicado en Miami René Ruiz (RR).

El último desfile, el del indio-estadounidense Naeem Khan, tendrá lugar el 4 de junio en el Museo de Ciencia Frost.

Los eventos de la Miami Fashion Week combinarán moda, cultura, arte y sostenibilidad.

De esto último hablaron los alcaldes Levine Cava y Suárez, al poner a Miami como ejemplo de resiliencia ante el cambio climático y la subida del nivel del mar.

Suárez indicó que la ciudad está en uno de los momentos más importantes de su historia, debido, entre otras razones, a la “revolución tecnológica” que está viviendo con la instalación de numerosas empresas de ese sector y la adopción de activos digitales y felicitó a MFW por ser pionera en la entrada en el metaverso.

