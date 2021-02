La música de ‘El Padrino’ resuena en este reloj de Jacob & Co

Una de las grandes obras de la cinematografía es, sin duda, ‘El Padrino’. La legendaria película no sería tan inolvidable —cabe destacar— si no fuera también por su magistral banda sonora, que refuerza cada una de sus memorables escenas. Ahora es posible revivirla a través del reloj de Jacob & Co: ‘The Opera Godfather Minute Repeater’.

Una caja de 49 mm fabricada en oro rosa de 18 quilates alberga un complejo y sorprendente mecanismo en esta pieza de alta relojería. Aquí, los códigos de diseño son llevados al límite, para sorprender con cada detalle estético.

Si bien Jacob & Co ya había lanzado con anterioridad su colección ‘Ópera’, la cual desde su inicio incluyó la música de ‘El Padrino’. Con este nuevo reloj se incluye otra gran compilación musical de la impactante película.

Ahora, el ‘Opera Godfather Minute Repeater’ incluye una recopilación sonora para indicar las horas, los cuartos de hora y los minutos, además de la ya inherente caja de música suiza de dos cilindros y dos peines que caracterizan la colección.

La fabricación de estos cilindros requiere un meticuloso trabajo, que lleva la precisión relojera a un nuevo desafío con el objetivo de que la música suene exactamente como si se estuviera viendo la escena de cinta. Para ello, esta pieza de alta relojería integra dos martillos que golpean gongs, visibles desde la esfera.

El placer cautivante que se logra al escuchar los acordes del tema musical de ‘El Padrino’, hace olvidar, por un momento, la sorprendente estética del guardatiempos. Jacob & Co les ha incorporado untourbillon de triple eje de alta velocidad, con lo cual se consigue una sorprendente precisión en el cronometraje.

El tourbillon es visible en la carátula esqueletizada, en donde también sobresale el logotipo de ‘El Padrino’. El calibre manual JCFM07 es el responsable de darle vida al ‘Opera Godfather Minute Repeater’.

La edición limitada de 18 piezas integra una correa en piel de aligátor color negro, rematada con una hebilla desplegable en oro rosa de 18 quilates.

