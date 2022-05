Salma Hayek: Estas son las firmas de lujo que siempre lleva en su bolso

Salma Hayek y su hija Valentina Paloma sorprendieron a sus seguidores al aparecer juntas hablando, ambas en perfecto español; pero, sobre todo, porque mostraron qué traen en sus bolsos.

El divertido video comienza con Salma reclamándole a su hija al ver un bolso en color camello de Saint Laurent que, dice, es de ella aunque nunca lo ven en su closet. Con ello, le puso un poco de humor al encuentro entre madre e hija.

Pero la actriz mexicana, nominada al Oscar en 2002 por la película de Frida Khalo, aprovechó el momento para mostrar todo lo que incluye en su lujoso bolso, también de YSL, pero este en color negro. Dentro del mismo siempre lleva una cosmetiquera, en este caso de Gucci.

Con ello, Salma Hayek muestra que siempre prefiere llevar consigo piezas de las distintas firmas que son parte de Grupo Kering, conglomerado de lujo dirigido por su marido François-Henri Pinault.

Al mostrar cada uno de los artículos que la acompañan a todas partes, la veracruzana demostró arraigo a sus raíces, pues reconoció que de manera permanente carga un frasco con chile: para ponerle a toda la comida e, incluso, a las margaritas. Así como una barra de chocolate cuya marca se llama como su mamá. View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Entre las firmas de lujo que la acompañan en su día a día no puede faltar un iPad; a pesar que también lleva una libreta, pues en el mismo video aceptó que no le gusta escribir en el celular. Prefiere hacerlo a la antigua: con papel y pluma.

Finalmente para estar siempre hidratada, Salma Hayek no olvida llevar consigo una botella de agua, pero no cualquiera, sino una de Balenciaga. Esta al ser de color negro, agregó con un poco de humor, podría servir para ocultar que se trata de una bebida alcohólica.

Aunque el encuentro, ante las cámaras para la revista Vogue, con su hija adolescente resultó divertido y entretenido permite apreciar el gusto de la actriz y productora de cine y televisión por las firmas de lujo, sobre todo, si son las de la casa.

