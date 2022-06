Shakira: 6 outfits emblemáticos que han robado miradas

Hace un par de días, Shakira se hizo tendencia en la web porque diferentes seguidores de Henry Cavill revivieron un video en el que se ve al actor reaccionar de forma sorpresiva ante la llegada de la intérprete colombiana.

Ese momento cobró relevancia tras la asistencia de la cantante al Festival de Cannes por su outfit; un vestido clásico de color negro, que complementó con guantes largos del mismo color, un look con el que atrajo la mirada de muchos. Pero, esta no es la primera vez que Shakira logra tal efecto, pues en repetidas ocasiones a conseguido atraer la atención de las personas por sus atuendos inigualables.

Los atuendos más icónicos de Shakira

El look rojo del Super Bowl 2020

El outfit estilo Art Decó que portó Shakira en el medio tiempo del Super Bowl en 2020 constó de dos piezas en color rojo y unas botas del mismo color con más de 30 mil cristales de Swarovski. El atuendo fue creado por el diseñador estadounidense Peter Dundas. Además, para este mismo espectáculo la cantante contó con otro conjunto dorado de short y top, acompañados de una chaqueta con flecos mostazas que pronunciaban sus movimientos. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Lanzamiento de El Dorado, 2017

En esta etapa, la intérprete de ‘Hips don’t Lie’ experimentaba un cambio de look, dejando de lado el estilo que la caracterizaba y optando por algo más casual, al portar una chaqueta Philipp Plein, unos pantalones negros con cintas en medio de las piernas, acompañados de unos tacones negros y una coleta alta que recogía su cabello. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Fifa World Cup 2014

En 2014 Shakira interpretó la canción ‘La La La’ durante el cierre de la Fifa World Cup, en donde utilizó un vestido rojo muy similar a los atuendos que se portan en las competencias deportivas de patinaje artístico, lo que hizo que su outfit se convirtiera en algo muy icónico para dicho evento.

MTV Video Music Awards, 2005

Durante la interpretación que Shakira ofreció en los MTV Video Music Awards lució un maquillaje más natural y un outfit más práctico, que se componía de un bralette en tonos marrones y un pantalón de la misma gama, acompañados de una fajilla tipo bellydance. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

VHI Divas Las Vegas, 2002

En este evento Shakira se hizo notar con un jumpsuit estampado, en tonos grises, que incluía un escote frontal por debajo del ombligo. Además, lucía un alaciado que le daba cuerpo a su melena. Esa noche, la artista colombiana cantó junto a Mary J. Blige, Melissa Etheridge y Mariah Carrey.

Foto: Foro Económico Mundial

Latin Grammy Awards, 2000

En dicha ocasión la cantante colombiana optó por un outfit rojo, que se componía de unos pantalones de cuero, acompañados de un bodysuit del mismo color. Fue en este momento cuando Shakira dejó de lado la cabellera pelirroja para dar paso a un color rubio platinado que la ha caracterizado hasta estos días. Como podrás notar, la artista cuenta con un gran número de outfits que acompañan su carrera.

