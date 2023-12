La temporada más fría del año se acerca y estos son todos los sneakers que serán tendencia durante el invierno ¿Estás lista para crear los outfits más cómodos y calientitos?

Sneakers Normcore

Estas siluetas se distinguen por ser retro, completamente blancas y por incluir detalles minimalistas. Algunas de sus principales ventajas es que pueden combinarse con cualquier atuendo y que tienen la capacidad de elevar cualquier outfit, aportando a ellos un toque nostálgico pero muy chic. Algunas opciones son los Adidas Samba, Gazelle o los New Balance.

Tenis de bota

Otro de los sneakers que serán tendencia durante el invierno son los tenis con bota. Aunque existen muchas marcas que han apostado por esta silueta, los imperdibles de la temporada serán sin duda los Converse Chuck Taylor All Star, principalmente en los colores clásicos; blanco y negro, con o sin plataforma.

Dad sneakers

A lo largo del año hemos visto que los sneakers deportivos han ganado popularidad, es por eso que aquellas siluetas retro con suelas altas y colores neutros serán un must durante el invierno.

¡No te lo pierdas!

Chaquetas infalibles para el otoño 2023

Adriana Lima y otras celebridades que se suman al ‘french makeup’

Tenis chunky

Los tenis chunky también se colocan entre los sneakers que serán tendencia durante el invierno. Sus propuestas robustas y colores llamativos conquistarán el street style y te ayudarán a crear atuendos con mucha personalidad.

Tenis blancos

Los tenis blancos son una de las siluetas que no puede faltar en tu armario, este tipo de calzado va bien con todos los outfits y puede sacarte de cualquier apuro. Gracias a su versatilidad puedes combinarlos con todo. Si quieres sumarle un plus a tu look prueba las siluetas chunky. Los Air Force 1 y los Adidas Courtblock son algunas opciones.

Adidas Samba, New Balance, Converse Chuck Taylor All Star, o Air Force 1 ¿Cuál de estos sneakers protagonizarán tus outfits invernales?

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter