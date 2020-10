La diseñadora mexicana Daniela Villa presentará este 16 de octubre a las 20:00 en la semana de la moda, la segunda parte de su colección Asakusa, inspiración que marcó su primera presentación en la pasada edición digital del Mercedes Benz Fashion Week Mx en el mes de abril de este año.

Bajo el lema: “This season is not a season”, Daniela Villa nuevamente retoma escena con Asakusa, colección que ya cuenta con una segunda parte llena de un trabajo creativo con tenores que invitan al hecho de saber permanecer, a no enfocarse en una colección pensada solo para una temporada, al contrario, pretende destacar sus piezas clave de diseño para encontrarse con lo atemporal.

Nuevamente el ADN de la marca Daniela Villa se hace presente y destaca inspiraciones Slow Fashion, aquellas que se hacen presentes para comunicar estilos únicos partiendo de una filosofía de origen japonés a la que Villa hace referencia: “Shinrin Yoku”, la cual nos propone entrar en contacto con la naturaleza para vivir en armonía con ella.

Siguiendo la línea de este concepto sustentable, Asakusa llega nuevamente marcando presencia de lino orgánico, sedas naturales, mantas, algodones y detalles en bambú.

La segunda ronda de Asakusa, que se presentará hoy en la vigésima octava edición del Mercedes Benz Fashion Week Mx, nos invita a descubrir una colección vibrante, con piezas unisex llenas de detalles clave como olanes y volúmenes “over-size” en partes del cuerpo como: hombros, magas y cadera.

Sin perder la esencia de la primera parte de la colección presentada en abril pasado en el Mercedes Benz Fashion Week Mx, Villa destaca que ésta colección es una representación de un viaje de refinamiento en la mezcla de la sencillez y lo complejo, presente en las líneas que rigen cada una de las siluetas.

