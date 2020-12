Top 5: Perfumes que conquistarán al regalar esta Navidad

Si bien la celebración de Navidad y Año Nuevo este año tendrá que ser sólo con los familiares que viven juntos, eso no implica que no puedas vestir tu mejor look para la cena, y complementarlo con un perfume que lo haga resaltar.

Por esta razón aquí te presentamos las cinco fragancias femeninas más vendidas durante esta temporada decembrina —de acuerdo con los registros de Sephora México—, las cuales son de casas como Carolina Herrera, Yves Saint Laurent o Guerlain, y pueden ser una buena opción para regalar.

Good Girl/Carolina Herrera

Desde su lanzamiento en 2016 esta fragancia ha llamado la atención de todas las mujeres, convirtiéndose en una de las más exitosas de la casa de moda y belleza. La presencia del haba tonka y jazmín son dos elementos que sobresalen en esta propuesta encaminada a convertirse en un clásico de Carolina Herrera.

Yes I Am/Cacharel

Este es uno de los perfumes femeninos que irrumpió en 2018 para buscar conquistar la preferencia de las mujeres más jóvenes, a través de su frasco en forma de lápiz labial. Su composición olfativa consigue que se pueda describir como un spicy cremoso, con notas de cardamomo, frambuesa, mandarina, y un suave toque de gardenia y jazmín.

Aqua Allegoria Rosa Rossa/Guerlain

Su aroma femenino y dulce lo hace destacar en ventas esta temporada de Navidad. La propuesta de Guerlain busca reinventar la simplicidad de acordes vegetales, límpidos como el agua. Para conseguirlo retoma como hilo conductor cítricos como la bergamota; se crea así una fragancia con fuertes notas florales y un toque de sándalo dulce.

Libre/Yves Saint Laurent

La casa de modas francesa irrumpió en 2019 con el lanzamiento de esta fragancia que busca hacer honor a su nombre mediante un aroma sofisticado y sensual, el cual consigue gracias a sus notas de salida como lavanda, mandarina y grosellas negras. La cantante inglesa Dua Lipa es la imagen de esta propuesta de Yves Saint Laurent.

Nectar Love/DKNY

Cuando se presentó en 2017 el perfume de la diseñadora Donna Karan, de inmediato se posicionó entre sus mejores propuestas para aquellas mujeres más jóvenes, quienes buscan una fragancia con toques orientales y flores. Para ello la textura de la mandarina se fusiona con el pomelo y la calidez reconfortante del cedro.

Estos cinco perfumes destacan entre los de mayores ventas en Sephora México durante este mes de diciembre 2020, y pueden ser una buena opción para regalar esta Navidad.

