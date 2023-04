Tiffany: La historia de los 100 años

Este mes de abril The Landmark de Tiffanys abre sus puertas tras un rediseño de su icónica Maison en una de las avenidas más famosas de Nueva York, celebrando más de 100 años de historia.

El comienzo de esta emblemática casa tiene lugar el 14 de septiembre de 1837, cuando Charles Lewis Tiffany y John B. Young establecen Tiffany & Young, un emporio de artículos de papelería y artículos de lujo ubicado en el 259 de Broadway en la esquina de Warren Street.

Cuatro años después Jabez Lewis Ellis se une a la firma y ahora se convierten en “Tiffany, Young & Ellis”, expandiendo su local al 259-260 de Broadway. En 1845 Tiffany publica el primer catálogo de correo directo en Estados Unidos e introduce a los estadounidenses a los artículos de lujo. Ahora conocido como el Libro Azul, el catálogo presentaba las joyas más raras del mundo.

En 1847, Tiffany, Young & Ellis amplía sus operaciones y la Maison se muda a una tienda más grande en 271 Broadway en la esquina de Chambers Street. Seis años después instalan en la entrada de la tienda su icónica estatua y el reloj de Atlas, sirviendo este como el único reloj público en el área que hasta el día de hoy se mantiene y es considerado el reloj de construcción más antiguo existente en la ciudad de Nueva York.

En 1853, Charles Lewis Tiffany asume el control de la empresa y es renombrada como Tiffany & Co. Con esto llega una nueva tienda en el 550-552 de Broadway.

Es hasta 1868 que Tiffany & Co. se globaliza y expande sus tiendas u oficinas a países como Paris y Londres. Dos años, 1870, sus piezas comienzan a exhibirse en el Museo Metropolitano de Arte, del cual Lewis Tiffany se convirtió en un mecenas, aunado a que se mudan nuevamente a Union Square en 15th Street. En 1905 nuevamente se muda a la esquina de 37th Street y Fifth Avenue, se trató de un edificio de mármol blanco diseñado por el Palazzo Grimani en Florencia, Italia, por la firma McKim, Mead and White.

En 1940 La icónica tienda insignia de Tiffany & Co. Fifth Avenue abre sus puertas al público el 21 de octubre.

Entre las curiosidades de la Maison está que en 1877 creó el diseño de la Medalla al Valor que entrega el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, que fue entregada a John McDowel, el primer policía de la ciudad que fue baleado en acto de servicio. Sus insignias “N” e “Y” entrelazadas inspiraron más tarde el icónico logotipo de los New York Yankees.

No fue el único diseño en el que participó la casa joyera, en 1883 trabajó en la invitación para la inauguración del Puente de Brooklyn; un año después revisa el Gran Sello, que aún se usa en los billetes de un dólar; en 1886 Tiffany diseña la tarjeta de invitación para la inauguración de la Estatua de la Libertad y en 1967 produce el Trofeo de la NFL Vince Lombardi Super Bowl.

Diamante Tiffany

Tiffany & Co. ha tenido diamantes insignia que develan el lujo de la Maison, uno de ellos fue usado, por primera vez, por la socialité Mary Whitehouse. Audrey Hepburn fue otra de las afortunadas en usar uno de los diamantes de la casa durante la grabación de Desayuno en Tiffany, cinta que se grabó en la planta baja de la tienda ubicada en la Quinta Avenida.

En 1987 fue descubierto un diamante amarillo en bruto de 287.42 quilates en la mina Kimberley de Sudáfrica. Un año después, Charles Lewis Tiffany compró el diamante por 18.000 dólares estadounidenses y lo envió a París, donde el gemólogo jefe de Tiffany & Co., el Dr. George Frederic Kunz, supervisó que se redujera a 128,54 corats con 82 facetas, más de la mitad de su tamaño. para maximizar el fuego y el brillo.

Actualmente sigue siendo un ejemplo de la artesanía inigualable de la Casa y la búsqueda de la belleza sobre el tamaño en cada piedra preciosa que Tiffany elabora.

El éxito de la tienda fue tal que, en 2012, cuando celebraban su 175 aniversario, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, nombró el 14 de septiembre, como el “Día de Tiffany”. Para la celebración, Tiffany creó un impresionante collar de diamantes que ha sido usado por personalidades como Lady Gaga en los Premios Oscar de 2019 y en 2021 Beyoncé lo usó en la campaña “About Love” con JAY-Z para Tiffany & Co.

En 2019, Tiffany & Co. comienza la remodelación de su tienda insignia en la Quinta Avenida, la primera desde que abrió sus puertas en 1940, la cual culminó este año cuando The Landmark abre sus puertas al público.