Timothée Chalamet sorprenderá como coanfitrión de la Met Gala 2021

Luego de haber sido cancelado en 2020, la Met Gala regresa este año con grandes sorpresas. Una de ellas será la incorporación de Timothée Chalamet, quien acaba de ser confirmado como coanfitrión del evento considerado el Oscar de la moda.

La cita anual que logra reunir a grandes celebridades se llevaba a cabo el primer lunes de mayo; sin embargo, este año fue pospuesta al 13 de septiembre, fecha en la cual cerrará la Semana de la Moda en Nueva York.

Aunque no se han dado detalles de cómo ocurrirá esta celebración, debido a las restricciones de la pandemia, se acaba de anunciar a Tom Ford, Adam Mosseri y Anna Wintour, quienes serán los presidentes honorarios de la noche. A ellos se unirán como host jóvenes figuras de la talla de Naomi Osaka, Billie Eilish y Timothée Chalamet, quien tras su participación en la película ‘Call me by your name’, obtuvo una nominación al Oscar.

A sus 25 años de edad, el actor de origen franco-estadounidense está convertido en una de las grandes promesas de Hollywood y también destaca entre los modelos más buscados por marcas de lujo como Louis Vuitton o Gucci, por lo cual su participación en la Met Gala llama tanto la atención.

El estilo streetwear y atuendos de vanguardia han posicionado rápidamente a este actor como el nuevo ícono de la moda. Imagen que, seguramente, refrendará en el evento anual, que este año tendrá como tema central la moda americana. Como ha ocurrido en otras ediciones, se espera que grandes estrellas luzcan extravagantes looks, los cuales se han vuelto un sello característico de esta cita.

Por supuesto, los reflectores estarán sobre Timothée Chalamet para ver si sorprende con una propuesta que destaque por su originalidad; como ya lo ha hecho en otros eventos de gala en donde llama la atención vistiendo atuendos que él mismo elige de Haider Ackermann o Gucci.

El Met Gala recauda fondos para el Costume Institute y es, sin duda, la noche más importante de la moda, por lo que se pueden esperan grandes sorpresas para este 13 de septiembre.

