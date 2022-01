The North Face x Gucci: llega el alucinante segundo capítulo de la colaboración

The North Face x Gucci muestran el alucinante segundo capítulo de su colaboración. Después del éxito de su primera entrega, ambas compañías traen los artículos que llenarán de estilo las nuevas aventuras del 2022.

Con un mensaje de autodescubrimiento y la expresión sin límites, The North Face x Gucci continúa impulsando los lineamientos de su predecesora a conocer lugares para inspirarnos. Mensaje que toma mayor importancia ahora que nos hemos aventurado a vivir nuestra libertad al máximo en los últimos meses.

Para su campaña, realizada por Alessandro Michele, el director creativo de Gucci, se trasladaron junto a los fotógrafos gemelos franceses Jalan y Jibril Durimel a los impresionantes paisajes de Islandia para capturar el espíritu místico de los intrépidos exploradores, quienes lucen looks irresistiblemente coloridos.

Foto: The North Face.

El segundo capítulo de la colección incluye prendas para hombre y mujer en tonos brillantes y diversos estampados florales creados en colaboración con las marcas, así como sus logos.

Entre los artículos insignia de esta segunda entrega, destaca la selección prêt-à-porter en numerosos estilos y diseños como complementos soft, equipaje y calzado, incluyendo botas de montaña, sandalias y pantuflas, además de mochilas y chaquetas acolchadas que invitan a retomar las caminatas al aire libre.

Foto: The North Face.

Piezas como bombers y chalecos de plumas de ganso, lucen el clásico monograma integral GG, mientras que algunas más, recrean el estilo original de The North Face animado en los noventa.

The North Face x Gucci incorpora en esta ocasión abrigos y parkas en tonos vivos con tecnología AMK (Advanced Mountain Kit) características de la firma, que posee un avanzado sistema de capas superpuestas resistente a climas extremos.

Foto: The North Face.

Eje sustentable

Siguiendo con su filosofía sustentable y su compromiso por reducir la huella de carbono en el planeta, ambas compañías han decidido emplear en esta nueva entrega el tejido ECONYL, obtenido a partir de materiales reciclados, así como empaques totalmente ecológicos.

Este tejido también se hace presente en prendas de la colaboración para los amantes de la moda, entre las que destaca la suma de de vestidos, faldas y camisas en seda o encaje, además de las piezas invernales como chamarras y sudaderas de toque casual.

Foto: The North Face.

No pierdas de vista esta el nuevo capítulo de The North Face x Gucci, el cual brinda estilo y moda para los aventureros más extremos que no pierden el sentido del lujo y el buen vestir en cualquier situación.

