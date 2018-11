MTV confirma unplugged de Café Tacvba

MTV confirmó que Café Tacvba será la siguiente banda en grabar un especial MTV Unplugged en la primera mitad de 2019. La legendaria agrupación de rock mexicana que celebrará 30 años de carrera musical en 2019 será la primera en la historia de la franquicia en hacer un segundo especial MTV Unplugged, después del material de culto para fans y aclamado por los críticos que se produjera en 1995.

El anuncio fue hecho por Eduardo Lebrija, Vicepresidente Senior y Director General de Viacom International Media Networks (VIMN) México, compañía que celebró el evento Upfront 2019 durante el cual presentó sus nuevos contenidos y primicias para el próximo año de sus marcas globales, que incluyen además de MTV a Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr. y Paramount Channel.

Adicionalmente, MTV confirmó 335 nuevas horas de contenido local e internacional y otras novedades para el próximo año, entre ellas, la producción de la sexta temporada del reality show Acapulco Shore, además de la presentación en febrero de la primera edición de MTV Emergente, iniciativa para descubrir e impulsar talentos jóvenes en la música y contenido digital. Finalmente, MTV confirmó que los Premios MTV MIAW regresan en 2019 con su séptima edición, que promete ser la más ambiciosa hasta la fecha.

Otros títulos internacionales que debutarán en MTV incluyen Lohan Beach Club, el esperado nuevo reality show de Lindsay Lohan, grabado en Mykonos, además de nuevas entregas de Just Tattoo Of Us, Ex On The Beach,MTV Movie & TV Awards, MTV Video Music Awards y MTV EMA.