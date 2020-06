Mundo Imperial reabre en Acapulco, con autocinema incluido

La fecha está marcada. El próximo 1 de julio Grupo Mundo Imperial está listo para volver a recibir a sus huéspedes en Acapulco. Para ello, desde marzo pasado han estado trabajando en el desarrollo del programa “Imperial Clean”, el cual contempla todos los protocolos que estarán implementando en sus instalaciones para reiniciar actividades.

Estas medidas involucrarán no solo a los huéspedes, sino también a los colaboradores del hotel, quienes también pasarán una serie de pruebas y medidas para asegurarse que no están contagiados por COVID-19 y utilizarán aditamentos como mascarilla, cubrebocas, guantes, etc., para atender al público. Lo mismo sucederá con los clientes.

En las instalaciones del puerto de Acapulco se va a implementar una sola entrada, para todas las personas, con el objetivo de facilitar la aplicación de medias preventivas a los huéspedes como: la toma de temperatura y pasar por alfombras de sanitización para desinfectar sus zapatos.

Como está sucediendo en la mayorías de las cadenas de hoteles que buscan reiniciar actividades, Mundo Imperial también implementará protocolos extras de limpieza y desinfección de las habitaciones y áreas públicas. Incluso utilizarán lámparas de luz ultravioleta para desinfectar las diversas zonas del complejo turístico.

Lo importante para ellos, además de seguir todo este tipo de medidas para garantizar la seguridad de sus colaboradores y huéspedes, es que estos últimos disfruten su estadía. “Vienen de vacaciones y viene de tres meses de estar sin salir de casa. Necesitan poder disfrutar el clima y su estadía. Si todos seguimos y respetamos las medidas la vamos a pasar muy bien. De nuestra parte haremos todo el proceso de limpieza e higiene posible”, resalta Seyed Rezvani, director general de Grupo Mundo Imperial en entrevista con Forbes Life.

Este grupo hotelero de Acapulco incluso está buscando que se mantenga una ‘sana distancia’ de 2 metros, más del 1.30 mts que se ha estado solicitando por parte de las autoridades de salud en el país, para minimizar los riesgos de contagio.

Hasta ahora -confirma Rezvani- hemos hecho una inversión del orden de 7 u 8 millones de pesos en material y los equipos adquiridos para poder implementar estos protocolos que incluye su programa “Imperial Clean”.

Autocinema en Acapulco

Uno de los proyectos que traerá como resultado esta ‘nueva normalidad’ es la inauguración de un autocinema en las instalaciones de Mundo Imperial en el puerto, la cual tendrá lugar el próximo 24 de julio. Esto se hará de la mano de sus socios de Cinema Coyote, que también operan en la Ciudad de México.

“Estamos muy contentos con el proyecto. Esto va a ser una experiencia nueva para las generaciones más jóvenes”, confirma Seyed Rezvani. Este será al aire libre y será el más grande a nivel nacional con una pantalla de 24 x 14 metros.

La idea de Mundo Imperial es llevar a cabo ahí otro tipo de actividades que no estén relacionadas solamente con el cine. “Ahorita en Europa están de moda hasta los autoconciertos y hemos estamos hablando con algunos socios estratégicos en aquel continente para ver cómo podemos usar estas instalaciones para autoconciertos y festivales musicales. Todo sin salir de tu auto. Esto va ser una nueva modalidad de hacer conciertos al aire libre”, dice.

El proyecto surgió a raíz de esta contingencia sanitaria. El director de Mundo Imperial asegura que tiempo atrás tenía la idea de hacer algo así “pero en abril de este año se me ocurrió que este es el mejor momento para llevarlo a cabo”.

Así, con nuevos protocolos de seguridad y proyectos innovadores para Acapulco, el grupo hotelero se alista para reabrir sus puertas en pocas semanas.

