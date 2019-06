Museo de Arte Popular descarta plagio en la colección de Carolina Herrera

View this post on Instagram

“Mexico Textil” se va pronto, más de 300 trajes en exhibición, no dejes de visitarla; conocerás la variedad de tejidos, técnicas y materiales con los que se hace la indumentaria tradicional. Museo de Arte Popular, Revillagigedo esq Independencia Centro #cdmx #folkart #indumentaria #textil #mexico #exposicion #findesemana #niños