Éxitos y outfits con los que Adele regresó después de cinco años

El viernes 1 y el sábado 2 de julio Adele se presentó en el Festival British Summer Time, que se llevó a cabo en el BST Hyde Park en Londres, luego de permanecer alejada de los escenarios durante cinco años. El concierto duró 50 minutos y mantuvo cautivos a los fanáticos.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

El regreso de Adele

Cuando Adele subió al escenario reveló que se sentía muy nerviosa de estar frente a una multitud después de mucho tiempo, pero también aseguró que estaba muy feliz por su regreso. Luego dio inicio al concierto, el cual arrancó con el tema ‘Hello’, una pieza perfecta para el encuentro que tuvo la artista con sus fans y con el cual debutó en 2015 en su tercer álbum.

Durante la interpretación de ‘Someone Like You‘ los asistentes corearon la canción al escuchar a la artista y esto provocó que Adele estallara en lágrimas por la emoción del momento.

Además, en el marco del Pride Day, el cual se conmemora el 2 de julio en Londres, la cantante se envolvió en una bandera arcoíris para manifestarse a favor de la diversidad, para luego cantar el tema ‘When we were young’.

En Festival British Summer Time Adele se presentó ante una audiencia de 65 mil personas, entre la cual se encontraban figuras como Luke Evans, protagonista de Dracula untold, Natalie Portman, ganadora de una estatuilla dorada por su interpretación en Cisne negro, además de James Corden quien ha participado en los musicales de Cats y Cinderella.

Los outfits que se llevaron la noche

En el primer día de su presentación, Adele lució un outfit que resaltó su belleza y elegancia. Se trata de una chaqueta de terciopelo de la firma de Schiaparelli, que se distingue por sus mangas largas y por un escote halter, misma que complementó con una falda negra de lentejuelas y con un cinturón delgado.

En el segundo día, la intérprete de ‘Easy on Me’ deslumbró en el escenario con un vestido negro y largo de Louis Vuitton que destacó por dejar al descubierto sus hombros, las mangas voluminosas y por la falda larga de lentejuelas que caían en capas.

Los éxitos más emblemáticos de la cantante

Adele cuenta con una extensa lista de temas, sin embargo, algunos se distinguen del resto por el éxito que han alcanzado, tal es el caso de ‘Set Fire to the Rain’ (2011) sencillo que la hizo ganadora de un Grammy como Mejor Interpretación de Pop como Solista y ‘Skyfall’ (2012) tema que compuso para la película homónima de James Bond con la que ganó un Premio Oscar por Mejor Canción Original.

A la lista se suman: ‘Hello’ (2005), ‘Rolling in the Deep’ (2011), ‘Someone Like You’ (2011), ‘When We Were Young’, (2015) ‘Turning Tables’ (2011), ‘Chasing Pavements’ (2008) y ‘Hometown Glory’ (2008), sencillos que la han hecho acreedora de Grammys, Golden Globes y Brit Awards.

Hace cinco años, cuando Adele estaba en su mejor momento anunció que se alejaba de los escenarios por un tiempo, debido a que enfrentaba un problema en sus cuerdas vocales y porque además quería dedicarse más tiempo a sí misma y a su hijo Angelo. Pero ahora, marco su regreso en los escenarios y el Festival British Summer Time. Solo ha sido el primer paso.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter