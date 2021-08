‘Buscando el Olvido’: la renovación del mariachi en voz de Alex Fernández

Heredero de una dinastía, Alex Fernández busca forjar su propio nombre en la industria de la música. Para ello está presentando el sencillo: ‘Buscando el Olvido’, el cual forma parte de su tercera producción discográfica.

Bajo la batuta de Edén Muñoz, de Calibre 50, explora nuevas sonoridades al fusionar las guitarras sierreñas, acordeón y tubas, pero sin dejar el mariachi. “Está sonando como algo fresco y más apegado a las tendencias actuales”, asegura Alex Fernández, en entrevista con Forbes Life.

Junto con el lanzamiento del sencillo también se está presentando el video de la canción, que acompañará la promoción. Éste fue hecho en Guadalajara, Jalisco, en la cantina La Occidental. La grabación fue todo muy natural. El cantante incluso invitó a sus amigos a participar, pues se trataba de conseguir un ambiente relajado en donde la acción simplemente fluyera de forma orgánica.

Si bien el sonido de la nueva canción tiene una fuerte influencia de la música norteña, el menor de los Fernández explica que esto se debió a la esencia musical del productor y el director. Pero ello no, necesariamente, implica quererse alejar de lo que han hecho los demás miembros de su familia.

Si bien no esconde sus orígenes, Alex Fernández sí busca construir una carrera propia, lo cual, incluso, lo ha llevado a cuestionarse la idea por dejar atrás su apodo artístico ‘El heredero’. Esto como una forma de crear una identidad personal en la escena artística y con sus seguidores.

“No es que no me guste. A mí me encanta. Y venir de donde vengo es un honor y lo hago con mucho respeto. Pero sí me gustaría también separarnos un poquito. Para ello ya nos estamos intentando quitar o reemplazar el apodo, aunque es algo difícil de hacer”

Alex Fernández