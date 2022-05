Andrew Fletcher, la trayectoria de un gran artista

Andrew John Fletcher, mejor conocido en el mundo de la música como “Fletch” nació en Nottingham, Reino Unido el 8 de julio de 1961. Fue el mayor de sus cuatro hermanos y tuvo dos hijos con Gráinne Mullan, con quien se casó en 1991.

Inició su carrera musical en 1976 junto a Vince Clarke, en un dueto que llevaba por nombre No Romance in Chin, pero debido al poco éxito, este mismo se desintegró. No obstante, años después, en 1979 se sumó a Composition of Sound, un proyecto que Martin Gore y Andrew habían formado, mismo que tras el ingreso de Dave Gahan cambió su nombre a Depeche Mode.

En 1981 Depeche Mode lanzó su primer single Dreaming of Me, el cual se posicionó en el Top 75 de la música en inglés. El título ‘New Life’ se convirtió en el primer éxito de la agrupación, sin embargo, fue hasta su tercer sencillo ‘Just Can’t Get Enough’ cuando lograron el éxito Internacional.

Un salto en su carrera musical

Durante los primeros años de Depeche Mode, Fletch fungió como bajista, pero con el paso del tiempo se convirtió en el manager de la misma, ya que se encargaba de temas legales y contables, hecho que lo llevó a enfocarse en el lado administrativo del negocio. Pero en 1986 las cosas dieron un giro, la banda contrató a un manager para que dirigiera su carrera, así que Andrew Flecher se concentró en componer canciones a lado de sus compañeros.

Fue hasta 1990, cuando el bajista se ausentó por primera vez de la banda, justo cuando terminaban las grabaciones de ‘Violator’, y pese a que se reintegró posteriormente, en 1994 dejó nuevamente la agrupación, debido a que enfrentaba una crisis nerviosa, durante la gira de uno de los discos más importantes.

En 2003, AndyFletcher fundó su propio sello discográfico el cual lleva por nombre Mute Records, mismo con el que buscó promover la música electrónica. En 2020 Andrew Flecher fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, como miembro de Depeche Mode. Durante sus últimos años se convirtió en el portavoz de Depeche Mode y se concentró en viajar por diferentes partes del mundo como DJ.

