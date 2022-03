Antonio José acaricia el reencuentro con su público

Antonio José cuenta los días que faltan para el 4 de mayo, fecha en que habrá de presentarse ante su público en un concierto programado en Almería, España. “Tengo la necesidad de reencontrarme con el público; es lo que me hace sentir más vivo”, afirma en exclusiva a Forbes Life durante su primera visita a México.

Con su más reciente producción de estudio bajo el brazo (Fénix, 2021) la visita a México del artista andaluz ganador de La Voz España en 2015 se anticipa como la primera de muchas atendiendo a su anhelo de presentarse, muy pronto, frente al público mexicano.

El cantautor español descubre el paisaje arbolado del parque Río de Janeiro durante su primer paseo en la Ciudad de México. 17 de marzo 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle.

“Yo creo que no hay nada en el planeta ni en el universo que sea capaz de conectar el cielo con la tierra como lo hace la música”, afirma. También reflexiona sobre el poder transformador de la música en su propia vida: “Me ha salvado de muchas y constantemente me enseña diferentes maneras de vivir. Soy afortunado porque la música me eligió a mí y siempre seré un pincel que ella maneje a sus anchas”.

Una vez que se realice la presentación en vivo proyectada en su tierra natal, Antonio José recorrerá España entera con la mira puesta en el futuro. Particularmente en el momento en que habrá de regresar a México para cautivar al público nacional con Fénix, producción que incluye colaboraciones con artistas latinoamericanos consagrados, uno de ellos el ídolo de su madre: Alejandro Fernández.

“Tuve la suerte de conocerle en Starlite, en Marbella. Casualidades del destino, recién llegaba Alejandro de México, que es el ídolo de mi madre, y tenerlo ahí era un sueño. Me armé de valor y le dije ‘no sabes cuanto me gustaría poder cantar contigo una de mis canciones’. Y él me dijo que cuando quisiera le mandara una. Me puse a escribir una canción con un par de amigos y al mes se la mandé”. Fue así como surgió ‘Tal vez’, tema que une las voces de ambos artistas.

El dueto con Alejandro Fernández representa para Antonio José, también, la materialización de un anhelo que lo conecta con el origen de su pasión por la música en una época en que fue inspirado por su madre. Así lo narra el artista: “La persona que más ha influido en mi sueño ha sido mi madre, que es otra artista, pues canta desde muy niña. Ella ha sido un espejo en el cual mirarme y es la primera artista que he admirado toda mi vida”.

Antonio José recorriendo calles de La Roma, en la CDMX. 17 de marzo 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle.

Tras la charla sostenida con Forbes Life, los pasos de Antonio José se enfilan hacia un nuevo punto de la ciudad. Su anhelo por conquistar al público mexicano está más vivo que nunca.

Te puede interesar: ¿Qué hacer el fin de semana en CDMX?: El Vive Latino regresa

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram