Billie Eilish y otros conciertos que llegarán a la CDMX este 30 de marzo

El 2023 ha marcado el esperado regreso de festivales y conciertos. Tan solo este 30 de marzo se llevarán a cabo 5 espectáculos, de artistas como Billie Eilish, The 1975 y Cigarettes After Sex. Te contamos todos los detalles.

Billie Eilish

Después de que la cantante y compositora estadounidense pospusiera su presentación el pasado 29 de marzo a causa de las fuertes lluvias, el concierto fue reprogramado para este jueves 30 de marzo a las 19:00 horas en el Foro Sol.

The 1975

The 1975, la banda británica liderada por Matty Healu, también se presentará este 30 de marzo en el Palacio de los Deportes, como parte de la gira ‘The 1975 At Their Very Best’. Pero eso no es todo, porque el sábado 1 de abril, se sumarán al line up del festival Tecate Pa’l Norte.

Cigarettes After Sex

Un año después de que Cigarettes After Sex se presentara en el Corona Capital en 2022, la banda originaria de El Paso ofrecerá un concierto en la Ciudad de México y la sede del espectáculo será el Pepsi Center.

Wallows

Este jueves, la banda de rock alternativo también dará un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, como parte de su gira ‘Tell Me That It´s Over‘. Y el domingo 2 de abril, Wallows se presentará en el Tecate Pa’l Norte.

Modest Mouse

Tras el lanzamiento de su último álbum The Golden Casket, Modest Mouse brindará un concierto en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes este 30 de marzo, y al igual que las otras bandas, se sumará al line up del Tecate Pa’l Norte el siguiente sábado 1 de abril.

¿Estás listo para disfrutar de Billie Eilish, The 1975 y las otras bandas que se presentaran este jueves en la Ciudad de México?

