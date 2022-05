Calvin Harris publica junto a Dua Lipa su nuevo sencillo, “Potion”

El DJ británico Calvin Harris publicará este viernes su nuevo sencillo, “Potion”, en el que ha colaborado con su compatriota Dua Lipa y con el rapero estadounidense Young Thug.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Se trata de la segunda ocasión en que Harris, ganador de un premio Grammy, colabora con ambos artistas, según un comunicado de Sony Music.

¡Descubre!

Chilean Way Festival 2022, todo lo que debes saber

Harry Styles: Lo que debes de saber acerca de su nuevo álbum

Gen Mex, la apuesta de Amazon Music para impulsar la música mexicana View this post on Instagram A post shared by Calvin Harris (@calvinharris)

El DJ y productor ya lanzó con Dua Lipa su éxito “One Kiss”, que se convirtió en el single más vendido en el Reino Unido en 2018, mientras que su colaboración con el rapero se remonta a 2017, cuando cooperaron en “Heatstroke”.

“Potion” será el primer sencillo del nuevo álbum de Calvin Harris, “Funk Wav Bounces Vol. 2”, que saldrá a la venta este verano. View this post on Instagram A post shared by Calvin Harris (@calvinharris)

“Es un honor volver a trabajar con Dua y Thug. Ambos son artistas tan dinámicos que han contribuido mucho al panorama musical actual“, dijo Harris, según el comunicado.

El vídeo del nuevo sencillo, dirigido por Emil Nava, se estrenará en línea mañana, viernes, en paralelo con el lanzamiento de la canción.

*Con información de EFE.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter