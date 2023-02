4 temas emblemáticos de Frank Sinatra

Frank Sinatra es un icono de la música que obtuvo fama mundial gracias a la magia de sus obras y a su incomparable voz. Y estos son algunos de los temas más emblemáticos del cantente.

‘Fly me to the moon’

‘Fly me to the moon’ fue escrita por Bart Howard en 1954 y originalmente llevaba por nombre “In Other Words“, pero luego de diferentes arreglos, el tema adoptó el nombre que lo volvió popular.

Aunque a lo largo del tiempo esta canción ha sido interpretada por diferentes artistas, sin duda se asocia en mayor medida con el cantante estadounidense Frank Sinatra, quien lanzó su versión en 1964 con el álbum It Might as Well Be Swing con Count Basie.

‘My Way’

‘My Way’ llegó con el quincuagésimo sexto álbum de Frank Sinatra en 1969 y se convirtió en un himno de La Voz, seudónimo con el que era conocido Sinatra en Estados Unidos.

Se dice que cuando Paul Anka estaba de viaje por Francia escuchó la melodía que forma parte de ‘My Way’ a través del tema francés ‘Comme d’habitude’, interpretado por Claude François, así que decidió comprar los derechos de la misma y cambió la letra para ofrecerle un nuevo tema a Frank.

‘Strangers in the Night’

‘Strangers in the Night’ fue creada por Bert Kaempfert para la cinta A Man Could Get Killed que se estrenó en 1966, sin embargo, existen diferentes disputas por la autoria del tema.

Y aunque se ha señalado en diferentes ocasiones que a Frank Sinatra no le gustaba este tema, gracias a él ganó dos premios Grammy en 1967 en las categorías a ‘Disco del Año‘ y ‘Mejor Interpretación Vocal Masculina‘.

‘I’ve Got You Under My Skin’

Esta obra musical fue compuesta en 1936 por Cole Porter para la película Born to Dance, en donde el tema fue interpretado por primera vez por Virginia Bruce.

Pero años más tarde —en 1946— y luego de algunos arreglos realizados por Nelson Riddle, ‘I’ve Got You Under My Skin’ se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de Frank Sinatra, después de que La Voz interpretara dicho tema durante la segunda parte de su programa de radio.

