Elvis Presley: Estas son sus canciones más exitosas

Hoy se cumplen 45 años de la muerte de Elvis Presley, un ícono del rock que inmortalizó su talento en sus diferentes álbumes y películas. Y para recordarlo, aquí te dejamos algunas de las canciones que lo llevaron a la fama.

Can´t Help Falling in Love

Este single debutó en 1961 en la película Blue Hawaii y se convirtió en uno de los temas más románticos que interpretó el Rey del Rock and Roll. La letra fue escrita por Hugo Peretti, Luigi Creatore y George David Weiss y la música estuvo inspirada en la balada francesa “Plaisir amor” de Jean Paul Égide Martini.

“Can´t Help Falling in Love” actualmente cuenta con más de 500 millones de reproducciones mensuales en Spotify, además se mantuvo en la lista Billboard durante 14 semanas y ha tenido diferentes interpretaciones por artistas como Andrea Bocelli, U2, Ed Sheeran, Twenty One Pilots, Pearl Jam y Bob Dylan, tan solo por mencionar algunos.

Suspicious Minds

“Suspicious Minds” habla sobre cómo la desconfianza permea en una relación, fue escrita por Mark James, lanzada en 1969 en el álbum From Elvis in Memphis y se ha posicionado como una de las favoritas del público. Incluso, la revista Rolling Stone la ubicó en la posición número 91 en el ranking de ‘Las 500 mejores canciones de todos los tiempos‘.

Este tema se perfiló como uno de los últimos éxitos de Elvis Presley y de acuerdo con Billboard, se mantuvo durante 16 semanas en las listas de popularidad. Actualmente cuenta con más de 300 millones de reproducciones mensuales en Spotify.

Burning Love

Describe un amor ardiente, y de acuerdo con Dennis Linde, el compositor de la letra, el tema fue diseñado para una pareja de recién casados y creado para que Elvis Presley lo interpretara. Es por eso que se incluyó en el álbum Burning Love, It’s a Matter of Time que se estrenó en 1972.

Esta canción ha formado parte de diferentes largometrajes como: Los Hombres de Negro y Lilo & Stich. Además, se mantuvo durante 15 semanas en las listas de popularidad Billboard y cuenta actualmente con más de 100 millones de reproducciones mensuales en Spotify.

Always On My Mind

“Always On My Mind” fue creada por Wayne Carson, Johnny Christopher y Mark James e inmortalizada por Elvis Presley, quien se convirtió en el tercer cantante en interpretar este tema. Antes de él, Brenda Lee y Gwen McCrae dieron vida a esta canción; sin embargo, no obtuvieron el éxito que alcanzó el Rey del Rock & Roll en 1972.

Esta canción trata sobre una separación amorosa que sucede debido a una falta de interés. Fue incluida en el álbum Separate Ways y se convirtió en uno de sus mayores éxitos de Presley. Actualmente ha acumulado más de 100 millones de reproducciones mensuales en Spotify, además, se han hecho diferentes covers.

Jailhouse Rock

“Jailhouse Rock” es un tema compuesto por Jerry Leiber y Mike Stoller y debutó el 24 de septiembre de 1957 en la película homónima, en donde Elvis interpreta a Vince Everett, quien da voz a dicha melodía. Esta misma además forma parte del álbum Elvis Presley – Jailhouse Rock.

Esta canción se colocó en el puesto número 67 de la lista de ‘Las 500 mejores canciones de todos los tiempos‘ de la revista Rolling Stone. De acuerdo con Spotify tiene más de 300 millones de reproducciones mensuales.

