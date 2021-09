Corona Capital 2021: ¿Cómo cuidarte?

Se acerca nuevamente uno de los eventos masivos más importantes del espectáculo mexicano. Esta vez, la controversia será uno de los invitados estelares. Con el riesgo de contagio aún merodeando por la ciudad, Corona Capital reanudará sus actividades después de haber cancelado el festival correspondiente al año pasado.

Siendo el primer festival que tiene lugar en la CDMX a partir del inicio de la contingencia, los fans albergan expectativas de su experiencia tan grandes como sus dudas sobre las precauciones que se prospecta extremar. No obstante, un año adicional de preparación contribuyó a establecer protocolos sanitarios que promuevan un ambiente disfrutable —al tiempo que responsable— para las y los asistentes.

Como puntualiza OCESA, encargados del multiconcierto: “En este esperado regreso, nuestra máxima prioridad es proveer un entorno sanitario seguro. […] Decidimos establecer requisitos adicionales a los observados en la Ciudad de México.”

‘Britney vs. Spears’: Netflix revelará los secretos del polémico juicio de la cantante

iPhone 13: Conoce las mejoras más destacadas

Contemplando que a lo largo de estos últimos días el gobierno de la Ciudad de México registra una baja en ocupación hospitalaria —además de mantener el semáforo epidemiológico en Amarillo, un nivel por debajo del óptimo—, las circunstancias parecen ir en mejora, aunque esto no implicará ningún descuido por parte de la empresa.

En tendencia: 7 datos de ‘El juego del calamar’ que hacen más sorprendente su trama

Por ello, aquí te compartimos los datos disponibles sobre el Corona Capital de 2021, para que tomes una decisión informada sobre tu involucramiento:

Se considera la vacunación completa por parte de las personas que cubran el aforo como requisito y meta. Las autoridades citadinas han propuesto el 26 de septiembre como fecha final de inmunización para adultos mayores de 18 años, más de un mes antes que el festival.

“Vacúnate si no lo has hecho y durante el Corona Capital muestra el mismo cuidado que ahora tienes cuando viajas en transporte público, haces tus compras en centros comerciales o comes en restaurantes.”

Comunicado en la página del Corona Capital con respecto a medidas sanitarias.