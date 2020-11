El 2020 ha sido un momento extraño para la música. Vimos artistas que cancelaron o pospusieron estrenos, otros que compusieron más que nunca y aquellos que, como Amandititita, se han dado a la misión de hacernos sonreír. Con esta premisa nace un himno que nos invita a darle un poco de sabor a la vida en casa, con el sonido universal de la cumbia.

Amanditita, cantante y compositora mexicana, reconocida por crear el género de anarcumbia, se alía con Pato Machete, leyenda del hip hop regiomontano, Tittwsorth y Dave Nada, creadores del moombahton, y El Licenciado, ganador de varios Grammys, para la creación del sencillo ‘Cumbiar al Mundo’. Despidiéndose del mundo (musicalmente), este año rinde tributo a un género que ha pasado por diversas transformaciones.

Foto: Cortesía.

“Las cumbias reflejan los caminos de la vida”, cuenta Amandititita en entrevista. “Para mí, siempre ha pertenecido a sectores marginados. Por ejemplo, la cumbia sonidera que nació en la Ciudad de México, o en Argentina donde tienen la cumbia villera. Siempre la he visto como una protesta social”.

Sin embargo, esta cumbia nos invita a despertarnos con el particular sabor de su sonido y a cambiar nuestra perspectiva sobre la vida diaria. “Hay que cumbear al mundo, por que no podemos cambiar las cosas”, explica la cantante, refiriéndose al contexto de la pandemia. “Hay días que me despierto muy triste, con mucha incertidumbre. Pongo cumbias, y me levanta el ánimo”.

El mensaje de esperanza musical se ve reflejado en un video creado por seguidores de todo el mundo, cumbeando con mascotas y familiares desde los espacios donde vivieron (y algunos siguen viviendo) la cuarentena. “Me llegaron cientos de videos y lloraba, porque eran semanas tristísimas y veía a mucha gente bailando en escenarios completamente diferentes, por todos lado. Eso es cumbiar al mundo, fue como un pacto de amor”.

Atravesando un momento muy frágil en la humanidad, Amandititita nos invita a agradecer las cosas sólidas que tenemos en la vida, y voltear a ver lo que funciona para evitar la frustración. “La música, la literatura, el cine, el arte… Han sido pilares de esta pandemia, si no los tuviéramos no sé qué haríamos. Vamos a reconstruirnos, y hay que darle ese valor al trabajo de los artistas”.

‘Cumbiar Al Mundo’ ya está disponible en todas las plataformas.

También te puede interesar:

Diablocalavera hace una ofrenda de música latina para el Día de Muertos

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí