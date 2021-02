Daft Punk anuncia su separación definitiva con emotivo video

La semana inicia con una triste noticia en el mundo de la música. La exitosa agrupación francesa, Daft Punk, sorprendió al mundo al dar a conocer su separación definitiva, la cual vino acompañada con un emotivo video.

Después de 28 años liderando el género de la música electrónica, Daft Punk, ha tomado esta decisión de separarse. A lo largo de su trayectoria, la agrupación se consagró con diversos temas y colaboraciones con canciones que marcaron una generación.

Algunos de ellos tan inolvidables como ‘One more time’, ‘Get lucky’, ‘Around the world’, ‘Harder, better, faster, stronger’, además de su colaboración en distintas cintas como la banda sonora de la película ‘Tron: legacy’, las cuales formarán parte del recuerdo para sus seguidores.

El anuncio se dio este día con un video en su cuentas oficiales de redes sociales. Con el nombre de ‘Epílogo’, en la producción se ve a los miembros Thomas Bangalter y Guy – Manuel de Homem – Christo, con sus característicos cascos caminando en un desierto.

Uno de ellos se detiene, acudiendo el otro a ver a su compañero. Cuando se encuentran, le pide que active un botón. Después de acceder, un minuto después, el robot explota. Una manera peculiar de anunciar su separación, se da por finalizado el video con el mensaje “1993-2021″, mientras el otro integrante se aleja al mimo tiempo del atardecer.

El sonido de una generación quedará grabado para siempre en la historia de la música con la aportación de la agrupación. Hasta el momento se desconocen los motivos personales que orillaron a la dupla a tomar ésta decisión que ha dejado en shock a sus miles de seguidores alrededor del mundo.

