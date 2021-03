Encontrar la alquimia para la creación de una banda exitosa es el secreto que cualquier músico o cazatalento de una discográfica querría conocer: en este contexto, la de Daft Punk es una historia que bien vale la pena observar en detalle.

En 1987 comenzó la saga de sangre, sudor y lágrimas del grupo, y hace un mes y poco acaban de anunciar la disolución de su carrera tras unos 28 años de permanencia en el mercado de la música.

Unas breves referencias históricas: el dúo francés conformado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter llegó a fruición en el Liceo Carnot de París, una escuela acomodada, donde en 1992 formaron una banda de dudoso gusto llamada Darlin.

Inquietos, Darlin se alineaba con Bangalter en el bajo, Guy-Manuel en guitarra y otras seis cuerdas de Laurent Brancowitz, que posteriormente fundó el grupo indie Phoenix.

También puedes leer: Producciones criminales basadas en hechos reales recién agregadas a Netflix

Con esa formación firmaron para el sello de los Stereolab y fueron a tocar a Londres, pero la crítica de la revista Melody Maker los tildó de “daft punky trash“ (aproximadamente, “basura punkosa disparatada”). Y con dos líneas de una página, acabaron con ellos.

En este punto, el reciente documental del Canal+, Daft Punk Unchained, revela una parte de su trayectoria que dio paso a esta historia, ampliada ahora por Forbes Life.

Daft Punk, la respuesta a su éxito

Foto Soma.

Sangre

Guy-Manuel es de una familia portuguesa que se asentó en París a principio de siglo, y al final de Darlin tenía 18 años. Thomas Bangalter es hijo del cantante, músico, autor, compositor y productor musical Daniel Bangalter, más conocido como Daniel Vangarde. Thomas en ese momento tenía 17 años.

Se dice en el documental Unchained que la crítica de la prensa a Darlin los devastó, más no les quitó el ánimo. Incluso luego de esa apreciación negativa a su arte, resilientemente la usaron como nombre para su nueva aventura musical: Daft Punk, o “punk tonto”.

La historia cuenta que quedaron prácticamente un año internados en la casa de Bangalter, donde trabajaban incluso con algunos de los instrumentos del señor Vangarde.

El punto es que el lector debe saber quién es Daniel Vangarde: tal vez la persona más importante para el incipiente y posterior Daft Punk, porque es uno de los principales compositores de la música disco del mundo, hecha en Francia.

Vangarde fue responsable de una gran cantidad de hits como D.I.S.C.O. (grabada originalmente por Ottawan y 2021 reversionada por Luis Fonsi, Mc Blitzy y Nicole Scherzinger como She’s B.I.N.G.O) y Cuba de los Gibsons Brothers.

Bangalter-Vangarde-Daft Punk: hitmakers de ayer, hoy y siempre.

Descubre: Nominan a mexicanos al Oscar por su participación en ‘Sound of metal’

Hay algo más sobre Daniel Vangarde, quien debido a ser judío y en su rol de compositor, fue el que encabezó la lucha por la reinvindicación de los derechos de los autores judíos, prácticamente prohibidos en Francia (en la época que los galos definieron l’Occupation) ya que no cobraban ninguna clase de dinero por la reproducción y el ‘uso’ de sus obras.

Daniel Vangarde ha realizado campañas en el pasado para asegurar que los descendientes de artistas judíos en Francia, cuyos derechos les fueron arrebatados desde 1941 en ‘presunta’ connivencia de la SACEM, (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique, fundada en 1851), durante el predominio del nazismo y luego de la Segunda Guerra Mundial, recibieran una compensación económica.

Esos problemas llevaron muchos años y no existe información fidedigna de si esos fondos apropiados fueron completamente reintegrados a los artistas baneados por los nazis: el hecho es que Vangarde y Thomas siempre han criticado los métodos de gestión de derechos de la SACEM.

Probablemente, comprender que por estos motivos —y porque nadie cuida mejor de lo propio— es que ellos decidieron mantener el control de los derechos de sus fonogramas, siempre. Ese es uno de los porqué del éxito de Daft Punk.

Sudor

En Daft Punk Unchained, el periodista Pascal Bertin confirma que Vangarde fue quien seleccionó el primer material de los jóvenes que en ese proceso de decepción abandonaron un poco las guitarras para dedicarse a los sintetizadores, samplers y baterías electrónicas. Tenían una gran cantidad de canciones y él eligió lo mejor.

Es obvio: trabajando hasta altas horas de la noche en casa y con una persona como Vangarde en la habitación contigua, es lógico creer que “fue el asesor ideal para un grupo que hacía música para bailar, producida en Francia, con letras en inglés y dirigida al mundo entero”, ratifica Bertin.

En esa época comenzaron a probar sus tracks en las fiestas más underground de París, con un tecno ácido y ciertos sonidos que gustaban a la juventud de esa época, que posteriormente dieron inicio al “French Touch”, como antesala de la exitosa banda en que se convertirían pronto.

Era 1994 y estaban generando ruido. A través del manager Pedro Winter —más conocido como el DJ Busy P, que llevó a la fama a Justice, Dj Mehdi y a otros derivados del French Touch 2.0— lograron conectar a Virgin Records.

Así fue que 1995 sería su año, que continuaron batallando en su home studio y donde a través de Virgin lanzaron Da Funk, el primer hit que aseguramos que tiene el sonido, que luego perfeccionado, sería el característico de la exitosa banda y garantizó su posterior éxito: otro de los porqués.

Si bien Thomas Bangalter declaró a la prensa que nunca habían querido seguir los pasos de su padre, lo estaban haciendo, porque con Da Funk lograron el hit que les abrió las puertas a la fama, luego de ‘romper’ las pistas, no solo en Francia y Europa.Y aquí viene el core de nuestra historia: Da Funk contiene samples o muestras no acreditadas de “Rock Bounce Roll Skate” (el groove) interpretado por Vaughan Mason & Crew, “I’m Gonna Love You Just a Little More Babe” (el break de batería) de Barry White y “Electric Chair” (el bombo) del héroe de Minneapolis, Prince.

Foto Virgin.

Daft Punk había comenzado con innumerables cantidades de muestreos que siempre avivaron la polémica de si el dúo solo había hecho canciones utilizando ‘pedazos’ de la música de otros.

En realidad no se trataba de un acto de apropiación, lo que comenzaba a hacer Daft Punk al usar tres o más extractos de canciones de terceros se trató de un acto de reinvención, si lo vemos desde el punto de vista casi legal.

Pese a ello, la flamante y exitosa banda no estaba haciendo nada nuevo porque solo seguían la tendencia mundial de esos años. El dominio de una cultura sampleada tomaba forma en ese momento y los conectó con la idea de la cultura líquida de Zygmunt Bauman.

El sociólogo y filósofo polaco-británico fallecido en 2017, decía que “el principio del elitismo cultural es la cualidad omnívora: sentirse como en casa en todo entorno cultural, sin considerar ninguno como el propio, y mucho menos el único propio”.

Es un poco de esa cualidad omnívora o simple descaro de utilizar muestreos más o menos procesados y menos o más reconocibles, el que protagoniza proceso de la construcción de su primer LP, el mega exitoso Homework, del cual el hit Around the World se sabe estaba compuesto y guardado bajo siete llaves, al menos desde 1995.

Es ingenuo no pensar que quien les ‘abrió la mente’ para conservar esa gema y asentarse firmemente sobre la propiedad de su música, no solo hasta generar una propuesta musical más homogénea, fue la gran educación musical de Vangarde, y también se sabe que cerraron su deal discográfico con Virgin France en septiembre de 1996 con un trato muy especial.

Sobre ese momento, “exudaban un aura poco común”, dice Maya Masseboeuf, ex directora artística de Virgin Publishing France y una figura fundamental en el desarrollo del grupo, porque ella fue quien logró el acuerdo que previamente había alcanzado con Chemical Brothers y Prodigy.

“Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo exigieron retener sus grabaciones maestras y le pidieron al sello que complaciera sus tendencias cinematográficas encargando videos musicales que pudieran duplicarse como largometrajes. “Estábamos felices de hacerlo”, recuerda Masseboeuf, “porque ya se podía sentir que eran una banda exitosa y genios con visión real”.

Luego del éxito de su primer disco Homework de 1997 que charteó en 14 países del mundo, la gira Daftendirektour de ese año y el siguiente contribuyó a elevar sus ventas recibiendo la certificación de oro y platino con más de 2 millones de copias vendidas.

Para los desmemoriados, el disco debut traía el hit Around the World, que tuvo el famoso videoclip de los robots dirigido por Michel Gondry, que estalló en MTV y en directo los catapultó a la fama.

En el año 2000 fue cuando decidieron convertirse en robots. De acuerdo a Bangalter ponerse los cascos fue como una táctica filosófica: “Estábamos interesados en la línea entre la ficción y la realidad, creando estas personas ficticias que existen en la vida real”.

Cada tema de la ya exitosa banda en su siguiente disco Discovery de marzo de 2001 utiliza aproximadamente entre uno y tres sampleos distintos, muchos de discos antiguos citados casi todos en el tracklist, (por lo que todos han cobrado su uso).

También puedes leer: ‘Godzilla vs Kong’: Nuevas imágenes anticipan una batalla épica

Captura YouTube.

Mientras, algunos temas fueron grabados por los muchachos tocando instrumentos en vivo, reprocesados y con vocales añadidas de algunos de sus amigos como el DJ Todd Edwards, que canta en Face to Face y Romanthony en One More Time.

Esto reafirma que en el suceso de esta banda por demás exitosa no solo hubo talento, sino una guía: en los créditos de Discovery, en concepto y dirección de arte del grupo, aparece Daniel Vangarde nuevamente.

El disco coincidió con el posterior lanzamiento del filme animé Interstella 5555, al que sucedieron extensas giras, continuas acciones de marketing y tras solo dos años de trabajo, lanzaron luego Human After All, el tercer larga duración del dúo, de 2005.

A pelo de un muestreo descarado (oigan a continuación) del grupo de 1980, Breakwater y su hit ‘Release the Beast’, para su tema Robot Rock, y sin promoción de la placa debido al excéntrico comportamiento de robots, alcanzó doble oro al mes de lanzado. Para los robots “la música hablaba por sí misma”.

El filme Electroma de 2006, el disco en vivo Alive de 2007, la banda de sonido de Tron y luego de su cambio de disquera de Disney a Columbia; la llegada del multipremiado Random Access Memories de 2013, marcó el comienzo de la deshumanización de los robots y su consagración.

El single “Get Lucky” tuvo un verdadero dream team, principalmente de músicos de la talla de Pharrell Williams en la vocal; la guitarra de Nile Rodgers; el bajista más grabado del mundo, Nathan East y la batería de Omar Hakim, quien acompañó a no menos que David Bowie, Sting, Dire Straits y Madonna, por nombrar algunos.

Una anécdota graciosa: se sabe que Williams escuchó por primera vez sobre el proyecto de Daft Punk “en una fiesta de Madonna” y ofreció sus servicios para una colaboración. Había bromeado diciendo: “Si solo quieren que toque la pandereta, lo haré”. El dúo y Williams se conocieron luego en París y el resto fue historia.

Lágrimas… y éxito

El paso a Columbia y una inversión propia de un millón de dólares permitió en esta placa las colaboraciones extra de Giorgio Moroder, Julian Casablancas, Paul Williams y Todd Edwards, entre muchos otros famosos.

En una de sus últimas entrevistas, luego de ganar cinco Grammys (entre ellos álbum del año 2013), el dúo fue entrevistado en la BBC Radio 1 por Zane Lowe, donde Bangalter anuncia el principio del fin, tácitamente.

“El problema que tenemos ahora es que alcanzamos esa idea de estar en el futuro y ahora estamos realmente en ese futuro. Pero como músicos comenzamos a parar, a preguntarnos y a pensar, que siempre estuvimos tratando de vernos como el futuro de la música, y ahora el presente nos ha alcanzado”, agrega Bangalter.

Nadie sabe si por motivos contractuales, o si por la pandemia, o porque es muy difícil pensar en otro disco similar ¿con más invitados? ¿con más samples?, es que Daft Punk puso fin a su carrera en el mes de febrero pasado.

Su publicista Kathryn Frazier confirmó que el dúo se había separado, pero no dio una razón: Los robots explotaron en el clip que fungió de anuncio de la separación, dado a conocer en YouTube, que se trata de un extracto del final de su segunda película, ahora titulado como Epilogue.

Por lo tanto, solo queda su obra: aquellas melodías por momentos simples e inocentes que han hecho bailar a casi tres generaciones de fanáticos; lágrimas, por la emoción del épico final de la exitosa banda.

Con información de Wikipedia, Largeur y BBC Radio 1.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí