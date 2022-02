Día de Bob Marley: El legado musical de una leyenda

Cada 6 de febrero se rinde homenaje a Bob Marley, quizá el máximo exponente del reggae, de todos los tiempos. La fecha coincide con el natalicio de este famosos cantante jamaiquino en 1945.

Su legado es de tal magnitud que en distintos países alrededor del mundo se acostumbran a llevar a cabo una serie de actividades para conmemorar el Día de Bob Marley. Es el caso de la reciente inauguración de una exposición en Londres, Inglaterra, en la cual a través de recuerdos raros, fotografías y artículos personales se revive la historia de famosos cantautor.

Él falleció el 11 de mayo de 1981, víctima de diversos problemas de salud. Dejó así un enorme herencia para la industria musical.

Foto: Bill Fairs/Unsplash

“Una cosa buena que tiene la música, es que cuando llega, te olvidas de los problemas” Bob Marley

EL LEGADO

A lo largo de su carrera formó parte de The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1981). Aunque intentar seleccionar sus mejores éxitos musicales no es una tarea sencilla, entre los más conocidos sobresalen los siguientes:

“I Shot the Sheriff”: Publicado en 1973 en el álbum “The Wailers Burnin”, cuenta la historia de un hombre que le dispara a un sheriff en defensa propia, pero es acusado de matar también a su ayudante. Con el tiempo se convirtió en un himno contra la injusticia, la corrupción y los abusos de poder.

Foto. Bill Fairs/Unsplash

“One Love”: ‘Juntémonos todos y nos sentiremos bien’, recita esta canción que es parte de “Exodus”, el disco lanzado en 1977. Durante la conmemoración del Día Mundial del Reggae en 2020 los hijos de Bob Marley y su nieto interpretaron una nueva versión de este icónico tema.

“No Woman-No Cry”: A pesar que alcanzó la fama en 1974, la versión en directo editada en el álbum Live!, año después, es más conocida. La pobreza y la injusticia social –que fueron una constante en las canciones de la estrella jamaiquina– aparecen en este sencillo profundamente espiritual, el cual se refiere a la vida en el gueto de Trenchtown.

Foto: Johnbonham/Pixabay

“Redemption Song”: El himno entre los himnos, así es definida esta canción de 1980. En ella, Bob Marley retoma una frase pronunciada en 1937 por el líder Margus Garvet “Emancipémonos de la esclavitud mental, solo nosotros podemos liberar nuestras mentes”, para incluirla como parte de la lírica de este canto de exhortación.

Así el 6 de febrero se volverá a recordar a esta auténtica leyenda del reggae.

