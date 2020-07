“A ella es mi más doloroso adiós”. Esta es la frase con la que Ennio Morricone se despide de su más grande amor en la vida, su esposa María Travia. Fue su último recuerdo, una emotiva carta de despedida con la que el gran compositor italiano anunció su propia muerte.

Luego de sufrir una caída que lo mantuvo hospitalizado en una clínica en Italia, este genio de la música, quien compuso la banda sonora de más de 400 películas, se anticipó a su propio final escribiendo una triste y dolorosa misiva en la que expresó una despedida dirigida a sus amigos más cercanos, sus hijos y su compañera de vida, María, quien estuvo a su lado durante los últimos 60 años.

Tan impactante como esa frase final, es el inicio de la carta: “Yo, Ennio Morricone, he muerto”. Con ello, el célebre compositor deja claro que tenía consciencia que el final estaba cerca.

"Music is mysterious; it doesn’t offer many answers. Film music, on the other hand, is even more mysterious at times, both because of its bond with images and because of its way of bonding with the audience."

