Caravana Streamfest: El festival digital que irrumpe en una propuesta diferente

La industria del espectáculo ha sido una de las más afectadas durante la pandemia. Obligando un alto total al entretenimiento en vivo, el mundo de los conciertos ha tenido que reinventarse para sobrevivir, desde plataformas como Instagram y Facebook, artistas alrededor del mundo han encontrado la forma de mantener el contacto con sus seguidores. Ahora, Caravana Streamfest quiere revolucionar la forma de hacerlo en México.

En entrevista con Sebastián Franco, organizador del festival y dueño de la agencia HUMO, nos cuenta algunos detalles sobre lo que se podrá vivir en el Caravana Streamfest este fin de semana, el primer festival virtual de música con un formato que, a la distancia, ofrecerá un nivel de producción sin igual. Este contará con una serie de conciertos programados por grupos de la escena independiente mexicana, mismos que ya se han presentado en escenarios musicales.

El formato innovador de este festival virtual promete una experiencia nueva para afrontar un futuro incierto. El lineup oficial de los 8 artistas que se presentarán en el festival de este sábado 4 de julio incluyen a: Camilo Séptimo, Odisseo, Technicolor Fabrics, Rubytates y más. Además será presentado por el locutor Miguel Solís.



En una búsqueda por emular la euforía de los conciertos, se han dado a la tarea de producir un show de alta calidad, dando oportunidad a los artistas y equipo técnico de seguir trabajando. “El festival surge de la necesidad de reactivar la industria, además de generar un ingreso para las personas que trabajan en la producción: transportistas, iluminación, técnicos de sonido…”, comenta Franco, mientras agrega que “este evento emplea aproximadamente a cien personas.”

Lo que separará a Caravana Streamfest de otros festivales online que hemos visto durante la pandemia, asegura, es el nivel de calidad de su puesta en escena. Entre otras sorpresas de la que seremos testigos, habrá una pantalla de techo sobre los artistas, entrevistas con cada uno de ellos dirigidas por Miguel Solís, y cápsulas desde casa con artistas emergentes.

“Esto no hubiera sido posible de no ser por la pandemia… Hacerlo el año pasado hubiera sido inviable por los costos… Es algo que nunca han visto, y que posiblemente nunca se vuelva repetir”, reveló Franco. Adicionalmente, asegura que el festival no se quedará en estos dos días, sino que tendrán más sorpresas a lo largo del año que estarán compartiendo en sus redes sociales.

Compra tu boleto para “asistir” al festival aquí.

