Interpol regresa a México con una renovada faceta, “resistente y optimista”

No es un secreto la gran relación que tiene Interpol con el público mexicano, pues la banda ha realizado 21 fechas en territorio nacional desde su primera visita en el 2005. Ahora, la Ciudad de México fue elegida como uno de los primeros lugares donde la banda presentará su nuevo disco titulado “The Other Side of Make-Believe”, un material diferente con letras de fuerza, resistencia y optimismo.



Forbes México platicó con Paul Banks, vocalista y guitarrista de Interpol, quien contó cómo la pandemia cambió su proceso de creación y grabación, sus ideas para crear nuevas narrativas y sobre su presentación en el Palacio de los Deportes. Además de contar qué escucha y cómo descubre nueva música.

Un disco que nació por correo electrónico

Después de cuatro años de su último álbum “Marauder”, Paul Banks, Daniel Kessler (guitarra principal) y Sam Fogarino (batería) compartieron nueva música que forma parte de “The Other Side of Make-Believe”, un material que saldrá a la venta y en plataformas digitales el 15 de julio.

Pero esta vez su creación tuvo algo peculiar, pues la pandemia los obligó a intercambiar ideas por correo electrónico: “Crearlo fue diferente porque normalmente estaríamos juntos en un cuarto ensayando y practicando, pero ahora nos tuvo que enviar sus canciones Daniel (Kessler) por correo (…) Yo empecé a hacer algo con el bajo y la voz, según lo que me envió, y luego cuando tuve una idea que me dejó contento lo mandé a Sam (Fogarino) para que él pudiera escribir la batería”, cuenta Paul Banks.

“Yo creo que fue interesante crearlo de ese modo porque yo como vocalista sí me hizo explorar ideas, melodías diferentes porque pude cantar a un volumen más bajo.Yo en mi cuarto estuve cantando, con micrófono y audífonos, una canción que me enviaron por correo, y no a un volumen alto con Sam, gritando para poder escuchar mi idea”.

La banda trabajó en Londres con los productores Flood (Mark Ellis) y Alan Moulder, quienes han colaborado en proyectos de The Smashing Pumpkins, Placebo, PJ Harvey y Depeche Mode. En palabras de Paul, el nuevo disco suena diferente porque “es el resultado de las circunstancias de la pandemia y la oportunidad de trabajar con Flood”.

Nuevas narrativas para contrarrestar ‘un mundo tan deprimente‘

Paul Banks, vocalista de la banda estadounidense Interpol. 27 de Mayo 2022. Foto: © Oswaldo Ramírez

Pero el confinamiento no solo cambió los procesos y estrategias de creación y grabación de Interpol, también influyó en las letras del nuevo disco. Hasta el momento, en los tres sencillos que han compartido (“Toni”, “Something Changed” y “Fables”) hablan de la pérdida de ideales y de un futuro esperanzador. ¿Cómo surgieron estas ideas?

“La pandemia ha formado al disco en el sentido de que creo que las letras son un poco más optimistas de lo que suelen ser normalmente con Interpol, porque en un mundo tan deprimente no se me ocurrió escribir letras simplemente deprimentes, no fue mi instinto. Mi instinto fue escribir del punto de vista de sobrevivir, de fuerza, de resistencia, de optimismo, sobre temas que son un poco diferentes para nosotros”, relata Banks.

El vocalista afirma que durante la pandemia también estuvo interesado por la información que se generaba, porque en esta época tecnológica “la gente no está de acuerdo con los hechos básicos de la realidad”.

Es aquí donde surge el nombre de su séptimo álbum: “En esa tensión entre la narrativa falsa o la versión de eventos objetivos, hay como mucha disonancia y esa disonancia en el mundo me ha interesado mucho porque creo que inspiró muchas letras que exploran esa idea de las narrativas falsas, los sueños y las ilusiones”.

En este nuevo mundo, los recommended algorithms no parecen malos

Y en este mundo tecnológico también cambia la forma en que se escucha música. La industria ha cambiado a pasos agigantados en los últimos años, con los algoritmos dictando lo que hay que escuchar. ¿Qué piensa Paul Banks de ellos?

“Yo todavía soy un escucha old school, yo busco un artista que me gusta y compro el disco y lo escucho, como compré el disco de Kendrick Lamar en iTunes, en Apple Music. Lo tengo en mi teléfono y así lo escucho. De vez en cuando oigo una playlist de Drake. Me gusta cuando me recomiendan cosas parecidas y creo que los algoritmos sorprenden. Te dan mucha música nueva (…) Entonces siento que no es malo. Es una época muy extraña y no sé que es bueno y qué es malo en eso, pero los recommended algorithms no me parecen malos”.

Hablando del bien y el mal, ¿para el vocalista de Interpol existe la música buena y la mala? ¿Qué más escucha?

“Bueno, en la privacidad de mi casa sí hay música mala. Yo creo que sí hay música mala, pero no creo que sea algo objetivo. Escucho de vez en cuando música pop que es pura mierda, que obviamente a nadie ha inspirado, es puramente intentar algo que van a poner en la radio y es caca. Pero luego hay música pop que es muy buena, hay canciones que son muy populares que yo digo ‘ahhh, está bien’. Ed Sheeran escribe buenas canciones, Bruno Mars también me gusta mucho”.

“De Bad Bunny no sé mucho de él, pero su personaje en la publicidad me interesa mucho, me gusta que está explorando cómo se viste y cómo se presenta. Para contestar la pregunta, no diría que hay buena música o mala música, solamente hay preferencias”, afirma Paul Banks en su visita a la Ciudad de México.

Interpol continúa haciendo ‘música inspirada y auténtica’

Interpol, banda estadounidense. 27 de Mayo 2022. Foto: © Oswaldo Ramírez

Este año la banda festeja los 20 años de su aclamado álbum debut “Turn on the Bright Lights” y 25 años de carrera, un camino lleno de éxitos pero también de momentos duros (como la salida de Carlos Dengler, exbajista, en el 2010). ¿Qué espera Interpol en el futuro?

“Yo espero que nuestros fans sigan con nosotros, siento que estamos haciendo todavía música inspirada y auténtica (…) No hemos escrito un disco sin que haya inspiración auténtica y, entre la química de nosotros tres, vamos a seguir sacando discos y yo creo que van a seguir siendo buenos discos. Espero que el público se quede con nosotros”.

Junto con la banda inglesa Dry Cleaning, Interpol se presenta en el Palacio de los Deportes este sábado 28 de mayo, en un concierto que promete ser una aventura para los fans donde sonarán canciones de los siete discos de la agrupación neoyorquina. ¡Aún hay boletos!

