Marco Mares: Inspiraciones del cantautor perfilado al Latin Grammy como ‘Mejor Nuevo Artista’

Marco Mares, el cantautor mexicano que ha llegado a difuminar el arte musical, y quien ahora está nominado en la categoría de “Mejor nuevo artista” en los Latin Grammy, ha apostado por no estacionarse en un solo género musical, así lo contaba en entrevista para Forbes Life, destacando que desde chico su contacto auditivo en lírica siempre se inclinó hacia el R&B y el Blues, pero después pasó a la práctica en el mundo de las percusiones a partir de los tres años, probó el bajo, la guitarra e incluso el teclado, así fue como poco a poco iba definiendo el estilo a seguir.

“Estoy hablando mucho de géneros, pero no me gustaría cerrarme a solo uno, cuando digo pop es aquella música popular, fácil de escuchar”. Marco Mares.

Ahora, el trabajo que ha logrado en los últimos meses ha llegado a tocar diferentes armonías, pero la armonía cómplice y constante ha sido el Soul Pop tradicional.

Desde 2019, con el lanzamiento de su álbum: “Estas Canciones Me Recuerdan a Ti”, ha logrado consolidarse dentro de la escena musical latinoamericana. Ahora, compartimos los pasos que ha llevado el artista durante este 2021.

Inspiraciones personales

Comenzando por el eje motor de lo que motiva la creación de su música, Mares es claro, el hilo motivador viene de una entrañable unión familiar, más allá de cualquier banda o artista en particular, el referente viene más de raíz, valorando ese legado que nutre día a día sus creaciones: “Mis inspiraciones son mis abuelos, mi mamá, ellos son mis inspiraciones personales, las cosas que me enseñaron, el gran amor que le tengo a mi familia… mi música es una especie de tributo a mi familia”, destaca el cantautor.

“A pesar de que no hable de ellos en las canciones, todo viene de un gran amor que le tengo a mi familia, es como un monumento a esta armonía bajo la que crecí”. Marco Mares.

Actualmente, “me interesa escribir mucho sobre mí, de cómo me describo yo, sobre quién soy, sobre mis procesos, intentado dar ese aproach a esta nueva etapa de mi proyecto, todo vuela alrededor de esta nube de cariño y armonía familiar”.

Foto: David Barajas.

“Curitas” es el EP con el que el artista conquistó la escena musical este 2021, mismo que define como “un encuentro del Marco de ahorita con el Marco joven, que le dice al marco chiquito, no te preocupes, aquí estoy, todo va a estar bien, aquí están tus ‘curitas’, que estas canciones te sirvan para curar el alma, para curar los procesos que han pasado, momentos tristes, momentos difíciles, aceptarte como eres como persona”.

El EP “Curitas” y lo que encontrarás

La primera canción: “Amable”:

El primer sencillo de este EP titulada “Amable” fue el banderazo de salida que bautizó a una compilación de 5 piezas musicales. Este sencillo llegó a principios de este 2021, y se centra especialmente en quién es Mares, y cómo le gusta querer cuando quiere a alguien.

“Es como me gusta tratar a la persona, hacer que esa persona brille… Esta canción es un acercamiento más anglo, más r&b”

El segundo sencillo: “Alboroto”

Esta pieza “habla acerca de la salud mental en una relación, la importancia de estar bien con uno mismo, la importancia de ir a terapia, la importancia de aprender a quererte primero antes de querer a alguien más”.

Alboroto llegó a las plataformas de streaming en el mes de febrero y el género que denominó a esta pieza se definió, por el mismo Mares, como bachatrap, una mezcla entre la bachata y el trap.

El tercer sencillo: “Nada más”

“Nada más” es una invitación a saber dialogar, una canción que aboga por el ser pacíficos: “ya no nos peleemos, yo no sé pelear, yo solo te quiero querer”.

Es así como Mares define paso a paso la inspiración de su trayectoria a la par del EP que lanzó este año.

Quien ha conquistado ya un lunario en el Auditorio Nacional y cuenta con un gran número de seguidores en las plataformas digitales, continúa su camino apostando totalmente por el compromiso propio de una carrera musical que no se centre en la creación de productos efímeros, como el mismo lo enuncia, sino en hacer “proyectos en los que creas, en creer y sentir lo que escribes, lo que dices, lo que interpretas… me emociona no quedarme en lo mismo siempre”, finaliza Mares.

