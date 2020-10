View this post on Instagram

De esas veces que ves unas botas y dices estás son ESPECIALESSSSSS para grabar, video y cantar en vivo jaja 🤩💫 y estás botas de @stevemaddenmx se me hicieron las más hermosas y perfectas para la ocasión 💎 Que bendecida y agradecida me siento de estar aquí ✨🙏🏻. Cada ves me pongo más feliz de escuchar la magia que @camilolara le pone a mis canciones. 🖤🎶 junto con @michingon 🎸 @frankelmedico Ya estamos a muy pocos días de que escuchemos todo lo nuevo que se viene. ✨💫🤩 16/OCT 🌏 Link en mi BIO para el pre-save . . . . #singer #songwriter #music #latino #mexico #latina #pop #comingsoon #session #instadaily #instagramers #stevemadden