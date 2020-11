Little Jesus presenta canción de amor inspirada en la cuarentena

Hablar de la primavera este año recuerda escenas que podrían desprenderse de una película de terror, aquellos primeros meses, donde la incertidumbre y el miedo paralizaron al mundo a raíz de la pandemia del Coronavirus. Sin embargo, para la agrupación mexicana Little Jesus, fueron momentos para encontrar luz durante el encierro, mismos que han inspirado su última canción titulada ‘Primavera 2020’.

Foto: Cortesía.

En colaboración con la cantante argentina Zoe Gotusso, presentan una balada que muestra un lado muy diferente al rock alternativo al que nos tienen acostumbrados. Una melodía de guitarra acústica crece acompañada de una instrumentación orquestal, en una de las composiciones más introspectivas que han compartido en los últimos años. “Después de estar en el encierro me di cuenta que realmente no teníamos canciones de amor tal cual,” —explicó Santiago Casillas, vocalista y guitarrista de Little Jesus— “No había algo simple, como de los Beatles tempraneros”.

Con aquella inspiración surge una canción de amor aderezada con “la loquera” del momento que se vivía en los primeros meses del año, y las imágenes surreales que acapararon los noticieros. “No quería clavarme en todo lo negativo al momento de componer y estar dándole vueltas al sufrimiento; lo sentimos y lo vemos todos los días”, agregó. “Quería expresar otros sentimientos que estaban presentes mientras pasaba todo eso”.

Detalles como la convivencia familiar, una noche de películas en pareja o la felicidad de las mascotas al tener a sus dueños en casa entonan una visión diferente con vibra especial que busca resignificar aquellos meses. Acompañada de un video musical, creado por Fuerzas Básicas, evoca todas esas escenas cotidianas en una especie de pintura en movimiento con baile contemporáneo.

No te pierdas ‘Primavera 2020’ por Little Jesus, ya disponible en todas las plataformas.

